出動超過200人協助光復救災重建 臺東超人光榮歸隊
花蓮縣光復鄉9月底因馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成嚴重洪災後，臺東縣政府團隊本著同島一命精神，跨局處與鄉鎮市公所出動超過200位夥伴，前往協助救災與重建，臺東縣政府今（25）日舉辦「臺東超人光榮歸隊-感恩餐會」，縣長饒慶鈴代表全體縣民向所有投入救災與復原工作的臺東超人，致上最誠摯的感謝與最高敬意。
臺東縣長饒慶鈴表示，花蓮光復鄉災情發生後，臺東縣政府第一時間立即整合各局處及鄉鎮公所力量，迅速投入救援與環境復原，包括:消防、義消、臺灣國際緊急救難協會、臺東縣水中運動訓練協會，第一時間投入搜救及協助災民撤離；環保局與鄉鎮市公所清潔隊出動專業人員、抓斗車、清溝車、灑水車協助環境整理，社會處及原民處社工也協助災民的需求資源調查或心理關懷、民政處替代役幫忙搬運物資及整理環境，展現出高度的團結與執行效率。
饒慶鈴指出，感謝消防局、民政處、社會處、原民處、環保局及臺東市、卑南、大武、池上、關山、延平、金峰、鹿野及成功等9個鄉鎮市公所，共出動超過200位夥伴、18臺車輛、7艘船艇、1臺無人機及35輛環保機具，全力投入救災與環境復原工作，以專業與默契展現臺東團隊的力量與溫度，盡臺東最大能力協助光復鄉。
饒縣長感謝所有臺東超人的配合與努力，她說，這次行動不僅象徵「花東一家親」的深厚情誼，也再次證明臺東是一支值得驕傲、而且可靠的團隊。
