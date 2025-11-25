出動逾200夥伴協助光復救災與重建 饒慶鈴感謝臺東超人光榮歸隊

【記者 朱達志／台東 報導】花蓮光復鄉9月底因馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成嚴重淹水災情後，臺東縣政府團隊本著同島一命精神，跨局處與鄉鎮市公所出動超過200位夥伴，前往協助救災與重建，縣府今（25）日舉辦「臺東超人光榮歸隊-感恩餐會」，縣長饒慶鈴向所有投入救災與復原工作的「臺東超人」，致上最誠摯的感謝與最高敬意。

臺東縣長饒慶鈴表示，花蓮光復鄉災情發生後，臺東縣政府第一時間立即整合各局處及鄉鎮公所力量，迅速投入救援與環境復原，包括消防、義消、台灣國際緊急救難協會、台東縣水中運動訓練協會第一時間投入搜救及災民撤離；環保局與各公所清潔隊出動專業人員、抓斗車、清溝車、灑水車協助環境整理，社會處及原民處社工也協助災民的需求資源調查或心理關懷、民政處替代役幫忙搬運物資及整理環境，展現出高度的團結與執行效率。

廣告 廣告

饒慶鈴進一步指出，特別感謝消防局、民政處、社會處、原民處、環保局及臺東、卑南、大武、池上、關山、延平、金峰、鹿野及成功等9個鄉鎮市公所，共出動超過200位夥伴、18台車輛、7艘船艇、1台無人機及35輛環保機具，全力投入救災與環境復原工作，以專業與默契展現臺東團隊的力量與溫度，盡臺東最大能力協助光復鄉。

饒慶鈴強調：「感謝所有臺東超人的配合與努力，有你們真好！」此次行動不僅象徵「花東一家親」的深厚情誼，更再次證明臺東是一支值得驕傲、最可靠的團隊。（照片記者朱達志翻攝）