出動458架無人機、45枚飛彈！俄狂轟烏釀7死 2核電廠變電站遇襲

俄羅斯週六對烏克蘭展開大規模夜襲，出動至少458架無人機，還有45枚飛彈，鎖定民宅還有能源設施，造成7人死亡、還有2座供應核電廠的變電站遇襲。另外在烏東前線，有奧地利公視記者，採訪途中遭俄羅斯無人機攻擊，遇襲畫面全都錄。

俄羅斯以無人機夜襲烏克蘭公寓大樓，造成2人死亡。（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲，造成嚴重人員傷亡與基礎設施損毀。在第聶伯羅市，「見證者」無人機撞入民宅後爆炸成巨大火球，至少造成2人死亡。此次攻擊不僅針對民宅，還襲擊了5個地區的能源設施，包括供應核電廠的變電站。俄軍目前聲稱控制烏克蘭近20%領土，同時在烏東前線，一支奧地利公視團隊遭無人機直接攻擊，所幸無人傷亡。匈牙利總理奧班與美國總統川普會面時，仍堅持其對烏俄衝突的立場。

夜晚，俄羅斯「見證者」無人機襲擊烏克蘭第聶伯羅市的公寓大樓，爆出巨大火球，造成至少2人死亡。消防人員緊急向民宅噴灑水柱滅火，公寓被炸出多個大洞，許多驚恐的居民必須乘坐救援雲梯逃離現場。至少10名傷者被抬下樓，其中包括2名孩童。一位大樓住戶表示，這樣的攻擊行為是喪盡天良的。

天亮後，大樓的嚴重受損情況更加清晰可見。烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄羅斯在周六夜間不僅襲擊民宅，還發射了至少25枚彈道飛彈、多枚空射彈道飛彈和巡弋飛彈，並出動超過450架各類型無人機。澤倫斯基在基輔緊急拍攝自拍影片，因為這次俄羅斯還攻擊了5個地區的能源基礎設施，包括供應2座核電廠發電的變電站。

除此之外，俄羅斯在週五還襲擊了另一個郊區的加油站，造成5人受傷。目前俄羅斯軍方聲稱已控制烏克蘭近20%的領土。在烏東前線，俄羅斯無人機直接轟向奧地利公視的採訪車，記者錄下遇襲瞬間，團隊成員死裡逃生，幸運的是沒有人員傷亡。

匈牙利總理奧班與美國總統川普在白宮會面時談及烏俄局勢。奧班表示，其他所有政府都傾向於繼續戰爭，因為他們中有許多認為烏克蘭可以在前線取得勝利，但他認為這需要奇蹟降臨。奧班不改先前態度，將矛頭指向歐洲，繼續與歐盟的主流立場保持不同調。

