出勤主義成殺手！台工時亞洲第二 生病不敢請假「怕升遷受阻」

上班族職場壓力不輕鬆 （圖／ＴＶＢＳ）

員工心聲不容忽視，勞動部積極推動病假權修法，希望改善台灣職場「出勤主義」文化。根據統計，2024年台灣每位受僱員工工時達2020.4小時，連續四年增加，全球排名第五高，亞洲第二。許多企業仍將出勤率視為考核重點，導致員工不敢請假。企業主管Leon認為主管應建立明確制度和溝通管道，傾聽年輕人心聲。勞工團體則呼籲強化申訴機制與勞檢力度，避免修法淪為表面工夫。

企業主管Leon特別強調，與年輕員工建立良好溝通管道是創業者最重要的關鍵。他表示，除了工作職能相關的會議外，還需要定期提供輕鬆聊天的機會。Leon認為在當前經濟環境下，年輕人面臨很大壓力，「不怕員工說，就怕員工不願意說」。作為青年創業者，他更重視年輕人心聲，願意在制度、規範甚至午休時間等方面與員工暢談。Leon進一步指出，主管或老闆應該訂立明確制度，確保員工有良好的職涯發展規劃，同時提供安全、可能是匿名的溝通管道，讓員工表達意見。他關注到在團隊合作中處於弱勢的員工，認為應該有健康的管道讓他們抒發心聲。

近期空服員因病過世的悲劇引起關注，勞動部已邀集30個全國性工會與雇主團體，舉行「研議保障勞工病假權會議」，研究如何透過修法改善不敢請病假的企業文化。數據顯示，2024年台灣每位受僱員工工時高居世界主要國家第五高，亞洲第二名，且許多企業仍將「出勤率」列為評估標準，導致員工擔心請假會影響升遷和團隊關係。桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，即使採取專案勞檢，勞檢員也不一定能發現問題所在，因為各行各業差異太大，工會陪檢非常重要。但在台灣企業工會組織率僅7%的情況下，他建議勞動部應考慮開放產業工會、職業工會陪同勞動檢查。

「出勤主義」是指員工即使身心不適仍堅持上班，導致工作效率下降。薪資查詢平台引述英國研究指出，「出勤主義」造成的損失甚至是曠職的十倍以上，卻常被企業忽略。雖然員工有請假權益，但職場壓力和怕成為拖累團隊的心理，導致不少人有病不敢請假。周聖凱進一步指出，對於資產數百億的航空公司而言，即使違法被罰一百萬或一百五十萬，也只是九牛一毛。他建議勞動部要求民航局修正法規，將違反勞基法納入航權審查，才能真正促使航空公司改善違法情況。

勞工團體強調，員工往往最不敢發聲，立法保護固然重要，但希望勞動部能落實申訴機制與增加勞檢強度來保障員工權益，避免上有政策下有對策，使漂亮的立法保護淪為表面工夫。

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益表示，近期有企業將請病假過度連結到排班、升遷和獎懲等不利待遇，導致許多勞工生病也不敢請假，造成憾事。他認為這正是勞動部此次修法必須積極面對並改善的問題。立法保護勞工病假權雖然重要，但知易行難，若沒有完善配套措施，恐怕會成為「看得到，吃不著的鮮美牛肉」。

