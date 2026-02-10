出勤救護車遭攔腰撞！富豪轎車頭全毀 消防隊員、實習生和民眾共5人送醫

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市消防局第二大隊青埔分隊一輛救護車昨(9)日上午出勤時，途經中壢區永春路和領航北路三段路口，遭右側富豪轎車攔腰撞上，造成車上3名救護人員，以及轎車2人身體擦挫傷，所幸5人送醫後並無大礙，後續救護案件另由興國救護車前往支援，至於車禍原因由警方調查釐清中。

青埔分隊小隊長黃孝桓今(10)日說明，該分隊昨日上午8點24分據報出勤救護，行經中壢區永春路和領航北路三段路口時，遭右前方車輛追撞，造成車上的3名消防人員(含1名實習生)身體擦挫傷送醫。

中壢警分局說，青埔分隊黃姓隊員(41歲)昨日上午駕駛救護車，搭載另一名隊員和實習生執行緊急救護勤務，由中壢區領航北路二段往桃園國際棒球場方向快車道直行時(號誌為紅燈，有鳴笛)，與駕駛富豪轎車沿永春路直行往洽溪路方向行駛的吳姓男子(34歲，搭載乘客1人)發生碰撞，雙方駕駛2人及乘客3人皆受傷，救護車上無傷患，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

警、消表示，救護車於出勤途中依規定亮警示燈、響警報器，並在路口有按喇叭警示、減速，於通過路口超過2分之1處車輛右前方遭撞擊。至於車禍肇責部分，由警方調查釐清中。

中壢分局長林鼎泰呼籲，緊急救護車輛執行勤務時，依法享有道路優先通行權，一般用路人行經路口，遇有救護車、消防車等緊急車輛鳴笛通過時，應減速慢行並禮讓通行，以確保彼此安全。

