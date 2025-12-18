出口創高撐經濟 法人建議以市值型ETF因應震盪

【記者柯安聰台北報導】在AI與全球科技投資熱潮帶動下，台灣出口動能持續創高。法人表示，11月出口金額達640.5億美元，年增率高達56%，創2010年6月以來新高，電子零組件與資通訊產品同步刷新歷史紀錄，反映AI應用、消費性電子旺季與零組件價格回升的多重支撐。即便先前受對等關稅影響較深的機械出口亦明顯回溫，創2022年底以來新高。法人指出，從出口地區觀察，美國仍是主要成長引擎，中國與歐洲同步回升，顯示外需結構性改善，為2025年台灣經濟延續「外熱」格局奠定基礎。









台股方面，法人認為，2025年第4季呈現「外熱內冷」的結構特徵。在AI需求推動下，台灣2025年第3季GDP成長率已達8.2%，惟成長動能高度集中於電子產業，傳統產業仍處低檔整理。隨第3季財報與11月營收公布告一段落，法人提醒，短線盤勢易受籌碼、消息與情緒面影響，波動不宜過度解讀為實質多空轉換。央行於12/18利率決策會議上，預期將因經濟表現強勁而維持利率不變，年底行情以震盪整理為主。展望明年，台灣總體經濟在高基期下維持增長態勢，同時通膨持續維持相對低位，為後續央行利率政策的調整出現彈性空間。



在此環境下，聯邦投信建議，投資策略宜回歸基本面與結構性趨勢，聚焦台灣核心競爭力的市值型配置。聯邦台精彩50 ETF（009804）以大型權值股為核心，涵蓋半導體、AI伺服器、雲端與關鍵電子供應鏈，並透過與台灣50ETF完全相同的成分股，並有權重上限設計以降低單一個股波動風險，有助在震盪市況中提升配置穩定度。聯邦投信認為，隨AI資本支出由GPU延伸至雲端、網通與記憶體，產業輪動有利整體電子族群表現，009804可作為掌握台股長期成長動能、兼顧風險控管的核心配置工具。（自立電子報2025/12/18）