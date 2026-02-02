出口創高近32萬人都買它 九成AI供應鏈一次網羅！

財經中心／余國棟報導

國泰台灣科技龍頭（00881）打包九成AI供應鏈，成分股包含超過5成半導體族群、約15%電子零組件、約10%電腦及周邊設備，及11%的其他電子類，為投資人掌握AI時代的類股輪動，追逐科技成長，成立以來報酬表現約186.64%。（示意圖/ AI製圖）

AI需求暢旺，帶動台灣出口發展，根據財政部最新數據顯示，2025年12月出口金額超過624億美元，年增約43.4%，連續26個月正成長，主要由資通與視聽產品、電子零組件兩大類貨品帶動。國泰投信指出，展望2026年全年，AI趨勢持續升溫，不僅基礎建設需求大，落地應用也有望突破，想跟上AI紅利，可鎖定國泰台灣科技龍頭（00881），近期除息後還有甜甜價可把握，截至1/16-1/23，00881受益人周增加超過1.8萬人，總受益人超過 31.8萬人，規模逾869億元。

國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，如果將AI比喻成一顆大樹，所謂的「AI基礎建設」就像樹幹，是發展AI的核心，主要負責提供AI運行所需的硬體、運算力、電力及數據儲存環境，關鍵產業包含半導體、伺服器、雲端運算等；而「落地應用」則像是樹枝，將 AI 技術與特定場景結合，產出實際產品或服務，讓AI技術開枝散葉，關鍵產業包含電腦、手機等。00881打包九成AI供應鏈，成分股包含超過5成半導體族群、約15%電子零組件、約10%電腦及周邊設備，及11%的其他電子類，為投資人掌握AI時代的類股輪動，追逐科技成長，成立以來報酬表現約186.64%。

要發展AI另一大不可忽略的關鍵是「電力需求」，蘇鼎宇強調，根據國科會資料，2029年政府和民間合計的AI算力中心，規模約將達到 450MW，不僅需要穩定電壓與頻率，對電力品質要求更高於科學園區，全球電源供應器龍頭台達電也因此被認為是核心受惠者，市值突破3兆元大關，晉升為台股市值第二大企業，而台達電看好AI需求持續升溫，去年11月宣布投入約新台幣33億元在泰國建新廠，市場預期台達電獲利延續高成長至2027年，00881持有約6.8%台達電，不錯過上漲契機。​

2月還有iPhone新機話題，國泰投信分析，蘋果將推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在599美元（約新台幣1.8萬元），有機會助益台積電、鴻海、大立光等供應商之出貨動能，00881蘋概股權重高達78.2 %。00881近日已完成除息，投資人可把握甜甜價機會逢低佈局，尤其台股創高後波動加劇，若擔心猜不準低點，或心情受到震盪打擊而影響投資計畫，可採定期定額策略買進，分批進場已攤平持有成本。

