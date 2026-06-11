出口商拋匯拉抬 新台幣貶轉升收31.631元終止連5黑

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（中央社記者趙敏雅台北11日電）中東局勢再度緊繃，國際油價走揚，引發市場憂心，美股收黑。台股今天一度重挫逾1200點，新台幣早盤失守31.7元整數關卡，不過午後外資匯出踩煞車，加上出口商湧入拋匯，新台幣由貶翻升，最高升抵31.617元，高低震盪逾1.5角，收盤收31.631元，升值3.7分，終結匯價連5黑。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增4.2%，創3年新高，但仍符合市場預期，美股跌幅一度收斂。不過，美軍10日對伊朗展開新一輪空襲，中東緊張情勢再起，進一步增添投資人的不確定性，美股主要指數終場收黑。

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台股今天開低，早盤一度重挫逾1200點，險守42000點整數關卡，最終加權指數收在43149.46點，下跌76.08點。三大法人合計賣超台股新台幣353.91億元，其中外資提款357.79億元，呈現連6賣。

新台幣兌美元今天以31.68元開盤，受美元指數走升、外資站在賣方影響，新台幣迅速貶破31.7元整數關卡，最低觸及31.768元，午後匯價出現反轉，由貶翻升，終場站穩31.6元價位，台北及元太外匯市場總成交金額為28.37億美元。

外匯交易員表示，外資上午持續匯出，新台幣一路走貶，逼近31.77元價位；午後外資轉向匯入，加上出口商進場拋匯，推升新台幣翻紅。他說，今天在出口商支撐下，主要亞幣普遍走弱之際，新台幣獨自走強。

外匯交易員指出，美國5月CPI年增4.2%，符合市場預期，市場靜待下週美國聯準會（Fed）會議結果。近期新台幣走勢除仍由外資主導外，出口商拋匯力道也是關鍵，預期短線將在31.5元至31.8元區間波動。

根據央行統計，美元指數今天升0.08%，主要亞幣普遍下跌，韓元貶0.31%、日圓跌0.07%、新加坡幣貶0.02%，人民幣收平盤，新台幣走升0.12%。（編輯：楊蘭軒）1150611