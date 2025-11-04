出口商賣壓也難擋！新台幣貶破30.9元 創半年以來新低

新台幣11月4日終場收30.906元、貶6.8分，不僅拉出連五黑，更創下半年以來新低。廖瑞祥攝



美國聯準會（Fed）內部對降息意見分歧，主席鮑爾釋出鷹派訊息，加上美國製造業數據陷入萎縮，市場不確定性驟升， 國際美元反彈，加上台股回檔修正，新台幣匯率今（11/4）日以30.88元開出，外資持續出走，匯價貶破30.9價位，出口商賣壓出籠，在買賣拉鋸下，盤中呈現窄福幅度，央行難得坐壁上觀，終場收30.906元、貶6.8分，不僅拉出連五黑，更創下半年以來新低，總成交值擴至21.465億美元。

Fed 最新利率決議出爐，會中12名投票委員中，有2人公開反對，理事米蘭（Stephen Miran）主張降息2碼，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）則堅持按兵不動，近四十年來Fed第六度出現決策雙向異議，市場對12月降息預期驟降。同時，10月ISM製造業指數第8個月陷入萎縮，反映企業面對需求疲軟與關稅不確定性等持續承壓。

匯銀人士表示，美元指數衝上100價位，受到美國政府停擺影響，10年期美債殖利率來到4.089%，台股在昨日創新高、震盪拉回，外資轉向匯出，新台幣匯率今日以貶值4.2分、30.88元開出，隨即貶破30.9字頭，出口商見到好價格，陸續進場拋匯，午後買賣力道拉鋸，貶勢微幅收斂，尾盤收30.906元，連續五個工作天收黑，且創下5月2日以來新低。

匯銀人士指出，新台幣今日跟隨國際盤與台股出現波動，外資操作雙向，但獲利了結匯出也不少，出口商等到30.9元就出脫美元，在賣壓湧現的情況下，盤中窄幅震盪，約在6分左右，雖然距離31元整數大關不遠，由於台股站穩2萬8000點，外資仍有匯回的可能性，加上出口商蠢蠢欲動，恐會出現大量賣壓，使得匯價往升值方向移動，短線在30.9至31元盤整。

根據央行統計，美元指數小漲0.04%、歐元跌0.11%，主要亞幣翻黑，韓元重挫、貶0.67%，新台幣也貶0.22%，星幣跌0.19%、人民幣小跌0.04%；反觀日圓一枝獨秀，升值0.34%。

