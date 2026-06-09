出口好光景有3亮點！ 9月出口將「連35紅」改寫史上最長紅紀錄
財政部統計處長蔡美娜今（9）日表示，出口持續「火力全開」，預計短期就可看到出口紀錄「3亮點」；其中，預計到今年9月出口將寫下連續第35個月正成長紀錄，將打破1985年11月到1988年8月期間所創下連34紅的史上最長上升周期紀錄。
蔡美娜表示，隨著AI朝代理、推論展開應用，硬體效能及用量雙雙提高，台灣晶片及伺服器製造優勢充分掌握AI商機，科技大廠普偏對營運前景預測正面，根據主計總處最新預測已大幅調高出口展望，預計出口的「好光景」可以持續下去。
蔡美娜表示，短期內就可看到出口的3亮點；第一，從今年第2季起，將迎來每季出口超過2,000億美元的新篇章，預計趨勢會延續到今年底。
6月出口若逾808億美元 上半年增速就能創新高
第二，今年上半年出口增速篤定創下16年來同期最強勁成長；根據主計總處估計，上半年出口增速47.5%，達標機率審慎樂觀。
蔡美娜也補充，上半年出口增速若想創新高，「雖有難度，但並非毫無可能」。上一次上半年出口增速最高紀錄發生在2010年的49.2%，當時背景為全球金融海嘯之後的出口復甦。蔡美娜說，上半年出口增速若要創新高，6月出口規模至少要達到808億美元的歷年單月新高值。
另外，根據主計總處估計，全年出口增幅為39.8%，將是50年來最大增幅，出口規模約9,000億美元，全年出口金額也將是歷年最高。
第三，預估到第3季末，也就是9月底時，出口將打破民國74年11月至民國77年8月期間創下連續34個月正成長的史上最長上升周期。也就是，預估今年8月出口將連34紅，9月可寫下連35紅，維繫約40年左右的史上最長紅紀錄預料在今年下半年改寫。
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