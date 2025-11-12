出口帶動經濟成長 營所稅暫繳4881億元創高

（中央社記者呂晏慈台北12日電）受惠人工智慧（AI）商機帶動出口導向企業獲利佳，財政部統計，今年9月營利事業所得稅暫繳金額約新台幣4881億元，創歷史新高紀錄，較去年同期成長約17%，暫繳件數年增逾4%。

企業當年度營利事業所得稅主要在隔年5月申報繳納，不過為了減輕納稅義務人一次負擔大額稅款的壓力，也便利國庫資金調度，規定企業每年9月得先辦理暫繳申報，類似於先向國庫「預繳」的概念。

據財政部財政資訊中心統計，今年營所稅暫繳件數共有33萬910件、年增4.4%，暫繳稅額4881.48億元、年增17.2%。其中申請分期繳納者共有5040件、稅額269.04億元。

觀察企業營所稅暫繳申報方式，案件分為「一般申報」及「試算申報」；所謂「一般申報」是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，今年這類案件仍為大宗，件數占總申報件數比重達93.07%。

以「當年上半年實際營業額」核實計算稅額的「試算申報」案件數，占整體申報件數的比重6.93%，較去年成長微幅增加。（編輯：楊凱翔）1141112