出口沉寂多年後翻盤! 多國搶要 俄Su-35戰機今年意外成「爆款」

Su-35逆襲成為俄羅斯戰鬥機銷售大熱門，比去年成長 4 倍。 圖：翻攝自@kowa31347

[Newtalk新聞] 俄羅斯 Su-35 空優戰鬥機計畫於 21 世紀初啟動，原本肩負兩項任務：一是作為 Su-57 第五代戰機全面服役前的過渡性主力，填補俄軍戰力空窗；二是延續 Su-27、Su-30 在海外市場的成功經驗，為出口客戶提供更高階的作戰能力。按照當年俄羅斯工業部門的保守估算，Su-35 國內訂單約 100 架，出口數量至少也可達 100 架。

然而，現實發展遠不如預期。Su-27 自 1991 年首度對外交付後，十年間大多數產量供應中國解放軍空軍，並出口至越南、印尼、衣索比亞等國；Su-30 的海外成績更為亮眼，出口數量超過 600 架，為俄國防工業帶來遠高於 Su-27 的收益。相較之下，作為 Su-27 強化衍生型的 Su-35，卻在多年內難以打開市場。

蘇-27 的銷售為俄羅斯賺進大把鈔票，多數銷往中國。 圖：翻攝自@intelligencefnt

事實上，Su-35 並非首個試圖深化 Su-27 設計、追求頂尖空優能力的計畫。 1990 年代推出的 Su-27M 與 Su-37，在當時的性能水準甚至優於 2014 年服役的 Su-35，但因俄羅斯國防部缺乏資金支持，最終未能量產。 Su-35 於 2014 年正式列裝俄羅斯空天軍，並於 2015 年底投入實戰後，俄方原本期待能帶動海外需求，但政治因素迅速成為最大阻礙。

多年來，西方國家持續對各國施壓，要求避免採購俄製武器。 2017 年美國通過《以制裁反制美國對手法案》，更規定對任何重大採購俄羅斯武器的國家施加經濟制裁，使 Su-35 潛在買家承受巨大風險。結果包括印尼與埃及在內的國家，即便已簽約甚至開始付款，仍被迫取消採購；更多原本可能成為客戶的國家，則直接選擇卻步。

同時，市場競爭也進一步削弱 Su-35 的吸引力。成本效益較高、價格更低的 Su-30SM 與 Su-30MKI／A 持續獲得訂單，而被視為更具前瞻性的 Su-57 亦分流了有限的出口資金。直到 2025 年前，Su-35 的出口交付量僅 24 架，全部用於履行 2015 年與中國簽署的合約。中國採購 Su-35 的目的，主要在於技術評估、異型機對抗訓練，以及在對西方關係緊張時向俄方釋放政治訊號，並未形成大規模追加需求。

蘇-30SM 的高性價比獲得國際市場的青睞，為俄羅斯國防帶來大量資金。 圖：翻攝自@HK_LIFE_

轉折點出現在 2025 年。 2 月，俄羅斯開始向阿爾及利亞交付 Su-35，外界估計該國以約 15 億美元採購 18 架。同時，外流的俄羅斯政府文件顯示，俄方規劃向伊朗空軍交付 48 架 Su-35，並向衣索比亞交付 6 架。這批訂單使 Su-35 的出口總量一舉推升至 96 架，較 2024 年確認的外銷數字成長約 4 倍，距離原先設定的 100 架出口目標已近在咫尺。

伊朗與衣索比亞亦被視為可能追加採購的客戶。相關評估指出，衣索比亞可能將 Su-35 訂單倍增，並搭配採購更多 Su-30 作為教練與過渡機型，以全面汰換現役 18 架老舊 Su-27。

另有多項報告指出，伊朗國防部正考慮將 Su-35 採購量提高至 64 架，甚至進一步擴大，用以替換近 300 架仍服役的越戰時期老舊戰機。今年 6 月伊朗空軍在高強度衝突中的表現，被認為可能進一步強化其更新戰力的迫切性。相較之下，阿爾及利亞後續追加訂單的可能性不高，主因在於其國防預算較為充裕，具備直接採購更先進 Su-57 的能力，且已有首批 Su-57 於 11 月交付的相關消息。

