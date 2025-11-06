出口漂亮、普發現金助攻 台經院估今年經濟成長有望衝6％
全球經濟遭遇美國總統川普的對等關稅亂流，讓各國機構都不斷修改今年的經濟預測，台灣經濟研究院今（6）日舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，再度上修今年台灣的GDP成長率可達5.94％，主要就是AI產業的一枝獨秀，不過明年可能就沒有這麼大的增幅，呈現「穩中略緩」。
因為AI產業鏈相關需求，推升台灣出口不斷上升，主計總處10月中預測，今年經濟成長有望超越4.5％。瑞銀投行本周將今年台灣GDP成長預測上調至6.5％，預估明年3.3％；美國銀行（BofA）最新報告更是從5.2％上修至7％，理由是第3季數據顯示台灣經濟承受新台幣升值和美國關稅的能力優於預期。
台經院的最新預測是5.94％，台經院長張建一表示，今年出口實際情況比預估的「多了非常多」，加上行政院近期普發現金1萬元正式上路，民間消費可對GDP貢獻再創0.3到0.4個百分點，有望帶動今年經濟成長率突破6％。
不過也因為今年基期墊高，2026年台灣經濟成長率估計為2.60％，張建一表示，雖然AI投資不會像今年這麼強，但壞的也不會比今年更壞，像是關稅問題明朗、汽車買氣恢復，反而不像今年由單一產業拖著走，有望回到「均衡成長、適度修正」節奏。
傳統產業仍受到全球景氣和中國低價傾銷問題影響，紡織、石化、鋼鐵仍需時間，不過因中國政府開始重視「內卷」問題，若能有效控制，全球供應秩序會好一些，明年傳產不會比今年差，整體來講比較穩定。
至於AI近期傳出有泡沫化可能，張建一認為「短期不會」，因為還有許多國家要開始建置AI中心，雖然目前用戶多、付費少，商業模式還不明朗，但若終端應用轉趨熱絡，如AI電腦、機器人賣得好，AI晶片需求仍強。
