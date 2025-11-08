出口疲弱、日商夾擊 機械業迎下個10年「6大策略」
〔記者林菁樺／台北報導〕台灣機械業正逢關鍵轉折點，面對出口接單疲弱、匯率壓力與日本業者競爭夾擊，產業急需喘息空間。業界呼籲政府，下個十年的機械工業產業發展，應注意六大策略。
機械公會提到，國際局勢動盪，機械業仍在震盪中逐步回穩。回顧近十年，台灣機械出口占總出口比重由2013年的6.8%降至2024年的5.1%，傳統金屬加工工具機出口額自36億美元下滑至22億美元，但受惠半導體產業鏈崛起，電子設備出口比重提升至16.9%，成為新主力。
台灣機械產業超過1萬4千家、27萬名從業人員，年產值破兆元，是僅次於電子與化學的第三大兆元產業。但在全球供應鏈正快速重組，製造重心從「全球分工」轉向「區域韌性」，企業生存模式也面臨重新洗牌。
另外，氣候變遷與碳稅新制推動綠色轉型成為主流。業界指出，節能減碳與智慧製造正帶來新一波機會，AI應用將是關鍵推手。台灣擁有完整製造基礎與ICT優勢，若能加速AI整合與數位轉型，將在全球智慧製造競賽中重奪優勢。
展望下個十年，產業必須在策略上再升級，從代工走向價值鏈高端，機械公會提出六大方向，包括「貼近客戶、成為策略夥伴」、「策略聯盟與集團化合作」、「發展利基產品」如聚焦客製化、複合功能與新興產業設備，開拓藍海市場。另外，還要建立差異化核心技術、培育跨域人才與推動精實管理等。
機械公會指出，機械被譽為「工業之母」，不僅是科技創新的基礎，更是國家競爭力象徵。面對全球產業重整與綠色浪潮，台灣機械業若能掌握AI與永續兩大主軸，十年後仍將是引領製造轉型的關鍵力量。
