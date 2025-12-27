出口破3百億！首爾「漢江拉麵」紅遍全球 一台泡麵機如何「吃下95%市佔」

Hauscook泡麵機搶攻全國市佔率。翻攝Hauscook IG帳號



據南韓媒體今天（12/27）報導，首爾市民在漢江吃泡麵（常譯作拉麵）的文化，吸引國外觀光客前來體驗，南韓去年泡麵出口額，更突破3百億元台幣，韓式泡麵紅遍全球，令人震驚的是，南韓全國的無人泡麵店當中，95%均使用同一品牌「Hauscook泡麵機」，據悉，在泡麵機的研發過程，曾煮了5萬包泡麵，測試機器的耐用性，如今終於寫下亮眼成績。

據《東亞日報》報導，南韓的泡麵（라면，因讀音常被譯為「拉麵」），在全球受到廣大歡迎，該國的泡麵出口額，自2015年以來，連續10年刷新紀錄，去年達到10.2億美元（約303億元台幣），今年光是上半年（1至6月），就突破7億3172萬美元（約217億元台幣），預計再創紀錄。

廣告 廣告

由於南韓人愛吃泡麵，1990年代後半即出現「自助式泡麵機」，設置於首爾漢江公園部分的販賣站，2000年代中期開始，更陸續進駐便利商店，「在漢江吃泡麵」已經成為首爾人的日常生活，甚至連國外觀光客前來旅遊，也會使用泡麵機，在漢江草地上鋪野餐墊，一邊欣賞漢江，一邊吃著泡麵，體驗這個獨特文化。

令人震驚的是，在全國的無人泡麵店當中，高達95%店家使用的泡麵機，都是同一個品牌「Hauscook泡麵機」，隨著韓式泡麵進攻海外市場，「Hauscook泡麵機」也已出口至50多個國家，在美國德州一家餐廳，店內裝設的Hauscook泡麵機，一天賣出約6百碗泡麵，客人涵蓋白人與中南美裔。

同一個品牌的泡麵機，如何搶攻全國9成以上市佔率？「Hauscook泡麵機」為南韓廚房家電企業「BUMIL Industry」旗下商品，2014年底，在該企業的產業會議室裡，有團隊成員提到，當時民眾在外吃泡麵，大多是在店家使用瓦斯爐台，何不以電熱器來煮麵？此後開始進行研發。

BUMIL的代表申榮錫（신영석，音譯）受訪表示：「泡麵機的重點在於『水滾得快』，煮東西不是火越大越好，像是辣湯要慢慢煮才有味道，泡麵也是這樣，必須有足夠的烹煮時間，才能呈現泡麵原本的味道。」

申榮錫指出：「我們家的泡麵機，水煮沸的時間僅40秒，其他家的泡麵機，大多要2分鐘，由於一般泡麵機會將烹煮時間，設定在4分鐘左右，等於將一半的時間用來等水滾，實際烹煮時間不足，麵條口感和湯頭味道就會不佳。」

秘訣說來簡單，研發過程卻相當漫長，申榮錫透露：「為了檢驗泡麵機的耐用性，至少煮了5萬包泡麵，甚至曾讓泡麵機連續24小時，不間斷運作，確保機器不會故障。」

此外，在研發泡麵機的過程，也有團隊成員感到不滿，認為公司原本就有穩定業績，為何要擴展陌生領域，不過，在不斷的堅持下，BUMIL成功搶佔泡麵機市場，且新冠疫情期間泡麵銷售上升，近年韓流文化在全球又掀起風潮，更成為一大助力，未來發展可期。

更多太報報導

暴風雪侵襲美國東北部 近萬架次航班取消或延誤打亂假期交通

改掉壞習慣！手機放床邊「充電整夜」爆炸 女全身70％燒傷毀容

美軍陸戰隊續留沖繩？因應「台灣有事」 移師關島計畫恐生變