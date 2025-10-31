出口管制可交易 川普政府開先例

萬眾矚目的韓國釜山「川習會」10月30日結束，雖然美中均相互讓步，但雙方非但未推進關係，反倒很大程度讓談判重回此前的休兵條款。最值得注意的是，《紐約時報》提到，對比美國過往未曾將涉及國家安全的出口管制，列入貿易談判範疇，川普政府此次卻是開先例，同意暫停出口管制穿透性規則1年。

美國商務部9月29日公布出口管制穿透性規則，對被列入美國「實體清單」等企業持股超過50％的子公司，追加同等出口管制制裁。中國10月9日宣布，對境外稀土物項和稀土相關技術，實施出口管制。

針對美中此次暫時休兵，美國前官員和分析師表示，此舉似乎是美方在貿易談判中，就國安相關技術管制問題，做出的首批讓步之一；對中方而言，也可能是項突破，因為北京長期尋求就將出口管制，納入與美國的談判範疇。

曾擔任出口管制官員的帕迪拉表示，這意味著美國政策迎來重大轉變，因為中國官員在與歷屆美國政府的會談中，一直要求取消出口管制措施。他說，「我們都有各自的談話要點，第一點是『這是國安問題，我們不會在貿易談判中談論』，但出口管制現已成美中關係裡一個可交易事項，你們打破了數十載的先例。」

亞洲集團首席專員費特利也認為，北京在此次川習會上成功實現長期目標，將以國安為重點的出口管制措施，與更廣泛的貿易談判掛鉤。他指出，「技術競爭現已成為美中關係的主軸，而在此議題上，習主席成功爭取到美國的關鍵讓步。」

許多商業團體大讚美中關係恢復穩定，認為這將有助於促進貿易和經濟成長。但一些分析家認為，鑑於中國對關鍵礦產的控制，川普政府或許別無選擇，只能放鬆美國的科技管制措施。去年12月，北京首次對稀土礦產出口實施限制，並在今年4月和10月再次擴大限制範圍，以應對川普發起的貿易戰。