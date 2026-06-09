出口紅通通 財部：有望破34紅最長成長周期

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▲今（115）年5月我國出口值來到784.8億美元，創下歷年單月次高，年增51.7%，連續31個月正成長。財政部統計處長蔡美娜更預估，出口這一波好光景可持續下去，並將迎接3大亮點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWNEWS今日新聞] 由於人工智慧(AI)、高效能運算及雲端服務等應用需求強勁，激勵相關產品出貨持續擴增，加上外銷價格調漲效應，我國5月出口784.8億美元，創歷年單月次高，年增51.7%，連續31個月正成長。財政部統計處長蔡美娜更預估，出口這一波好光景可持續下去，並將迎來3大亮點，除第2季起每季出口規模可望超越2000億美元之外，上半年篤定可以創下近16年同期最強勁的成長，主計總處預測增幅47.5%達成機率審慎樂觀，更可望在9月刷新出口連34紅的最長上升週期紀錄。

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蔡美娜分析，5月11個主要貨類中，有9個貨類都較去年同月成長，另有2個貨類下滑，其中資通與視聽產品、電子零組件增幅各達75.2%、56%，後者規模值創單月新高；排除2貨類出口平均增14.7%，其中礦產品因油品價格推升及基數低，出口增72.4%，機械因全球半導體業積極擴產及AI相關需求外溢，出口值亦創高，年增22.7%，電機產品增33.4%。累計1至5月資通與視聽產品、電子零組件出口併計年增66%，占總出口比重78.6%。

5月對主要市場出口均呈雙位數上升，其中對東協出口規模、年增率90.8%齊創歷年單月新高，對美國、歐洲分別年增47.9%、40.3%；對中國大陸與香港、日本各增35.4%、32.3%，對陸港出口值亦為單月最高。累計1至5月以對美國出口年增78.5%最佳，對歐洲、東協分別增57.4%、57.0%，對日本、陸港各增27.7%、25.9%；市場結構方面，對美國、陸港、東協出口比重各占32.2%、23.8%、21.4%。

展望未來，蔡美娜指出，全球經濟成長步調仍受中東地緣政治衝突、美國貿易政策調整等不確定因素約制，惟隨 AI 應用持續深化，雲端服務業者資本支出維持高檔，各國積極建置 AI 基礎設施，帶動相關產品需求成長，加以我國半導體先進製程及高階封裝產能陸續開出，皆有助支撐外銷動能，出口這一波好光景預料可以持續下去，研判短期內出口就可以迎接看到3大亮點。

蔡美娜預估，從第2季起，台灣出口將正式開啟每一個季超越2000億美元規模的新篇章；第二個亮點，今年上半年出口篤定可以創下近16年來同期最強勁的成長，而且主計總處預測增幅47.5%達標機率相當審慎樂觀；第三個亮點，至今年第3季末、也就是9月，有相當高幾率可以一舉打破74年11月至77年8月間所創下連34紅，也是最長上升週期，預料9月就打破這個紀錄。

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