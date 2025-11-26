出口美國首度超越中國 謝金河：全球「脫中入美」格局成形





面對美中兩個超級大國角力，產業鏈布局也出現明顯變化，根據財信傳媒董事長謝金河的說法，全球製造業版圖隨著地緣政治與供應鏈重整而快速轉移，有別於1990年代投資中國是全球的主旋律，如今「脫中入美」的趨勢已日益明顯，尤其AI產業開啟的新主戰場當中，台灣ICT和半導體產業都和美國緊密結合，台商從投資中國轉變為投資美國。

謝金河在臉書發文表示，台灣金寶電子日前宣布關閉自1996年設立的東莞廠，超過3000名員工受到影響，再度引發外界對中國製造業景氣下滑的關注，實際上東莞等珠三角地區製造業萎縮已非新鮮事， 昔日工廠林立、外企雲集的盛況近年不復存在。

他提到，除了台商陸續撤離，中日關係惡化也加速日企自中國移轉產能，今年前10個月日本對中國的外國直接投資（FDI）銳減83%，估計情況會更加惡化。

謝金河指出，2025年川普就任美國總統，其關稅政策與「製造業回流」主張將推動更多企業投資美國，正逐漸改變過去由中國作為全球製造中心的產業布局，例如1990年代全球投資中國是主旋律，台商一窩蜂西進並且成為促進中國經濟崛起的推手，很多台商也因為投資中國而壯大，如今情況出現改變。

根據他的說法，從台灣出口結構能明確觀察供應鏈遷移的成形，2024年10月台灣對美國出口達211.35億美元，占比34.2%，同期對中國出口143.17億美元，占比僅23.2%，兩者差距創下歷史新高。

除此之外，今年前十月台灣對美出口達1516.21億美元，年增63.3%，對中國出口1388.91億美元，年增僅13.1%，亦是台灣出口美國首度在年累計上超越中國。

謝金河強調，台灣對美國的順差拉升至1119.93億美元，已經超過去年全年的739億美元，而對中國的順差是631.33億美元，和美國有一段差距，從占比更能看出「脫中入美」的新格局。

從長期出口占比觀察變化更為鮮明，2020年台灣出口至中國占比高達43.9%，美國僅11.7%，但今年前十月美國占比已拉升至29.5%，並在10月來到34.2%，反之台灣對中國出口占比在今年降至27%，10月跌至23.2%，顯示台灣出口重心正在大幅轉向。

謝金河總結表示，今年AI是主戰場，台灣的ICT和半導體產業都和美國緊密結合，過去台商投資中國，現在投資美國，接下來是川普要求各國投資美國資金到位，以台積電既有的1650億美元美國投資案為基準，未來總額可能進一步擴大至4000億美元，這個「脫中入美」新格局，也會對企業未來帶來巨大影響和變化！

