出口規模創新高！賴清德「2026是關鍵一年」：盼朝野合作共推台灣向前

總統賴清德今（5）日上午接見「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」時表示，2026年是非常關鍵的一年。台灣要在既有的基礎上，持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。

賴清德表示，很高興在新年開始不久，就能夠跟各位進出口產業的先進齊聚一堂，針對台灣經貿發展的方向交換意見，他也感謝在座各位在台灣經濟發展的貢獻良多，長期站在經貿第一線，為台灣走向世界、讓世界走進台灣，這個是國家社會經濟發展最大的動力；他並感謝進出口商業同業公會全聯會，持續扮演產業與政府間的重要橋樑，透過務實建言與積極參與，協助政府因應各項挑戰，共同為產業開拓更大的國際空間。

賴清德指出，2025年，全球經濟充滿變化及挑戰，但根據IMF預估，全球經濟成長率為百分之3.2；而台灣在全體國人的共同努力之下，穩健成長，台灣的經濟成長率，主計總處預估將高達百分之7.37。這個是大家共同努力的結果。

賴清德並指出，隨著AI與高效運算等需求增加，台灣的出口表現更加亮眼，截至去年11月，台灣的出口規模已經接近5,785億美元，寫下歷史新高，充分顯示台灣在全球市場中，具高度的競爭力跟產業動能。

賴清德表示，這些成果，都來自一代代先進的耕耘累積。各位以「一卡皮箱走天下」的打拚精神，拓展全球布局，並引進新技術、深耕新興市場，不只形塑出台灣務實可靠、值得信賴的國家形象，也讓台灣成為全球供應鏈中，不可或缺的重要一員。

賴清德說，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策調整，以及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾。除了透過「投資台灣三大方案」，以及強化經濟與國土安全韌性的相關措施，支持企業強化體質、提升供應鏈韌性，穩定產業布局，目前經濟部已經推動460億元的「出口供應鏈支持方案」，提供研發轉型補助、外銷貸款、信用保證，以及爭取海外訂單措施，來強化企業資金彈性，提升技術能量。

賴清德接續提到，政府並透過116億元的「中小微企業多元振興發展計畫」，推動數位轉型、淨零轉型，以及拓展通路，並搭配普惠金融貸款、租稅優惠，以及信保機制等措施，讓更多企業能跟上國際趨勢、提升整體競爭力。

賴清德強調，2026年是非常關鍵的一年。台灣要在既有的基礎上，持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。

賴清德表示，未來政府將持續深化國際經貿合作，拓展多元市場，並持續傾聽產業界的心聲，讓政策規劃更貼近實際需求，與各位一起降低外在風險、掌握新契機，讓台灣在全球供應鏈之中，站得更穩、也走得更遠。

