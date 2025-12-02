出口貨簡易加工「洗產地」冒充MIT 有十七家被罰



【記者陳水旺基隆報導】

基隆海關從今年四月起至最近共查獲多一百起廠商將中國大陸製產品運至臺灣，僅經簡易加工或改換包裝，即宣稱符合「實質轉型」並標示為臺灣製造（Made in Taiwan）出口至美國的「洗產地」的伎倆，確定卅五件違法，十七件被罰，最高處六十萬元，海關呼籲業者必須注意。



基隆關指出，所謂「洗產地」係指外國貨物藉由在臺灣進行未達實質轉型的加工，偽裝成我國產品出口，以規避進口國對該國貨品的高關稅或貿易管制。為防堵類此違規情事，海關已全面加強查緝，並於今（114）年4月成立「強化違規轉運查核小組」，針對進出口貨物產地標示加強抽核，嚴格查緝是否涉及違規轉運或偽標產地。經比對後很容易就被識破。



依據原產地證明書及加工證明書管理辦法第5條規定，貨物若非完全在臺灣生產，必須經過「實質轉型」方能認定為臺灣產製，僅進行簡單的切割、包裝、分類或混合等「簡易加工」並不屬於實質轉型。廠商若對相關作業是否符合實質轉型存有疑義，應先確認法規要件，而非自行認定。



基隆關呼籲，出口廠商應確實遵守產地標示規定，對於貨品是否符合我國原產地認定標準，務必參照原產地證明書及加工證明書管理辦法辦理。如有認定疑慮，應主動向貿易署洽詢，切勿因不諳法規或貪圖便利，導致通關時被查獲偽標產地，面臨鉅額罰款及行政處分，得不償失。違規受罰，影響商譽。

(2025/12/02)

