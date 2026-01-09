出口連26個月正成長 2025年首破6千億美元

AI商機發燙，帶動出口值連連飆高。財政部今(9)日公布海關出進口貿易統計，2025年12月出口值為624.8億美元，創歷年單月次高，僅次於2025年11月成績，較前(2024)年同期上揚43.4％；出口值連續26個月正成長，且連3個月超過600億美元。

根據統計，去(2025)年第4季出口1,881.1億美元，較前年同季增加49.4％；全年出口6,407.5億美元，首度突破6千億大關，刷新歷史紀錄。財政部表示，台灣出口規模從1千億美元上升到2千億美元，相隔11年；從2千億到3千億花了5年時間，3千億至4千億美元再花10年。4年後，2025年一舉突破5千億及6千億美元。

觀察12月出口主要貨品表現，由於AI、高效能運算及雲端服務等應用商機維持強勁，相關產品拉貨動能不減，12月出口189.2億美元，年升43.4％。其中，資通與視聽產品265.2億美元，年飆1.3倍。電子零組件213.6億美元，年彈24.1％。機械24.3億美元，年增11％；電機產品13.9億美元，攀升15.6％；塑橡膠及其製品14.6億美元，年減13.1％。

2025年全年出口較前年彈升1,658.2億美元，變動較大的貨類中，資通與視聽產品出口2,511.5億美元，年增89.5％，衝上歷史高點；電子零組件出口2,228.7億美元也改寫歷史紀錄，年揚25.8％。電機產品出口150.8億美元，年成長13.4％；機械出口257.5億美元，年增7％；塑橡膠及其製品出口180億美元，年降8.1％；基本金屬及其製品出口279.5億美元，略升2％。

2025年全年進口4,836.1億美元，年增22.6％，出進口相抵後全年出超1,571.4億美元，再創新猷，且較2024年全年大幅躍升765.6億美元。對5大市場出口規模同步提升，對美國、東協出口值齊創史上新高，且對美出口比重勝過對陸港，為26年來首見。

展望2026年，財政部認為，美國關稅政策仍具不確定性，地緣政治風險猶存，持續牽制總體經濟擴張力道，國際機構普遍預測全球貿易量成長將趨緩。不過，大型雲端服務供應商擴充資本支出，各國加速推動AI主權與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，由於我國具有半導體及資通訊供應鏈競爭優勢，有助於支撐出口量能。

