出口連31紅 9月可望創新紀錄

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財政部9日公布5月出口784.8億美元，連續31個月維持正成長。（本報資料照片）

AI需求強勁爆發，台灣出口列車持續高速奔馳。財政部9日公布5月出口784.8億美元，不僅創下歷史單月次高紀錄，年增率更衝上51.7％，連續31個月維持正成長；累計前5月出口額達3418.3億美元，年增48.7％。財政部統計處長蔡美娜指出，目前出口動能可謂「火力全開」，並預期今年將迎來3大亮點，包括第2季至第4季每季出口規模可望突破2000億美元、上半年出口年增率上看47.5％創16年新高，以及到了今年9月可望打破連34紅紀錄，締造新的「最長紅」紀錄。

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蔡美娜表示，5月出口成長來自於AI基礎設施建置熱潮，持續推升先進晶片、伺服器以及相關零組件需求；科技產品更新換代的備貨期陸續啟動；以及國際原物料價格上揚，帶動出口價格上揚。

資通與視聽產品仍然獨挑大梁，出口額348億美元，年增率75.2％，主要是伺服器、顯示卡、儲存媒體與路由器等都相當強勁。電子零組件出口額也有268.4億美元，改寫歷年單月新高紀錄，年增率56％，創下16年最大增幅，其中記憶體供需失衡、DRAM出口值攀新高峰，年增1.7倍。

出口分化情形已經逐漸改善，傳產平均增幅是14.7％，尤其是機械與電機產品不讓科技產品專美於前，寫下單月最高、次高的紀錄，年增率擴大到22.7％與33.4％，主要是半導體、實驗室設備、主要國家基礎設施與電網升級等因素。

對於5大區域出口已連續9個月全數上揚，對陸港出口達190億美元，創下歷年單月新高，年增率35.4％，是過去約5年最好成績，顯示對陸港的出口復甦已經慢慢穩固下來。

蔡美娜表示，未來將迎來3大亮點，從第2季開始到今年底，每季出口規模可望突破2000億美元，開啟新篇章。其次，今年上半年預估年增率47.5％，創16年來最大增幅，全年則預測成長39.8％，創50年最好成績。

第3大亮點就是，今年可望突破「最長紅」紀錄，蔡美娜表示，歷史上最長紅紀錄是發生於民國74年11月到77年8月，連續34個月正成長紀錄，因此9月有望締造新的史上最長紅紀錄。整體而言，6月出口規模預估在759到795億美元，年增率為42％到49％。