出口音樂節包場兒樂 新北耶誕城浪漫飛雪

冬季熱血活動相繼登場，吸引不同族群參與。出口音樂節首度移師兒童新樂園盛大展開，推出會員限定夜間「夜唱！童樂會」；「新北歡樂耶誕城」以馬戲嘉年華與LINE FRIENDS風潮再掀打卡熱度；第11屆「新北市鐵道馬拉松接力賽」開放報名，延續追火車經典魅力。

今(2025)年邁入第15屆的出口音樂節，全新主題「夜唱！童樂會」將於12月13日晚間於兒童新樂園夜間包場舉辦，不僅開放園區設施免費暢玩，更集結跨世代卡司輪番演出，包括金曲天團動力火車、兒童界超人氣香蕉哥哥、《真珠美人魚》中文版原唱梁世韻、《我們的捷米》原唱梁舒涵、創作歌手163braces等，帶來從童年到青春的音樂記憶，捷運人氣IP「捷米」更將現身互動。

自明(21)天中午起，會員10點以「台北捷運Go」點數即可兌換限量優先入場券；活動當日開放綁定電子票證搭捷運者免費入場，限額2,400名。現場同步進行闖關活動、餐車美食與抽獎，包括ACER烘乾機、咖啡機、行李箱等大獎，完成闖關還能獲得限定「捷米造型開瓶器」，打造最療癒、最童趣的冬季夜間派對。

「2025新北歡樂耶誕城」已在府中與市民廣場熱鬧開城。今年主題「馬戲嘉年華」以大量視覺燈飾營造夢幻氛圍，其中府中廣場「LINE FRIENDS冒險遊樂場」最受矚目，巨型「熊美耶誕城堡」吸引民眾爭相拍照。「星光旋轉木馬」、「歡樂飛車」與「LINE FRIENDS摩天輪」夢幻燈景，讓遊客宛如置身奇幻樂園。

「冬日雪樂園」於每日17：30至23：00每30分鐘上演飄雪秀，閃耀燈光搭配漫天飛雪，瞬間成為最浪漫打卡點。每週六、日登場的府中週末市集集結原創手作、美食輕飲、節慶禮品等攤位，並安排街頭藝人及音樂演出，宛如熱鬧又溫馨的冬日聚落。11月22日與12月20日更找來YOYO家族哥哥姊姊帶動跳，讓大小朋友沉浸在耶誕氛圍中。

而路跑界指標性的「新北市鐵道馬拉松接力賽」迎來第11屆賽事，象徵邁向下一個10年。賽事於明(2026)年4月19日開跑，延續競賽組、經典變裝組與企業團體組，共開放1,100隊名額。

今年祭出忠誠追友感謝禮與新生追友歡迎禮，前111隊完成報名繳費者更能獲得專屬客製隊名跑衣，讓團隊精神更具代表性。為讓跑者感受在地魅力，特別與台鐵合作發行「鐵道馬拉松週遊紀念券」，鼓勵跑者利用賽事期間搭火車深度遊雙溪、貢寮，體驗山海鐵道人文風情。

