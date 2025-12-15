出口音樂節「夜唱！童樂會」 首度移師兒童新樂園

【記者許麗珍／台北報導】台北捷運主辦「2025 出口音樂節」前晚首度在台北市兒童新樂園舉辦會員限定夜間專屬場「夜唱！童樂會」，北捷表示未來將結合捷運點數、會員專屬體驗與城市節慶，邀請民眾一起「走進捷運，走進台北」。

本次活動以「夜唱！童樂會」為主題，打造會員專屬的夜間樂園體驗。活動當晚除音樂演出外，現場多項遊樂設施同步開放免費暢玩，摩天輪在燈光點綴下轉動，讓音樂不只停留在舞台，更延伸到整座樂園，營造出音樂、童趣與城市夜景交織的沉浸式氛圍。

演出卡司橫跨不同世代與風格，包括陪伴許多人成長的香蕉哥哥、真珠美人魚中文版主唱Melody，擁有溫暖聲線的梁舒涵、情感細膩的163braces，以及實力派樂團 動力火車 帶來近一小時壓軸演出，熟悉的旋律引發全場大合唱，讓不少觀眾直呼「像是一場不用買票的演唱會」。

北捷表示「出口音樂節」長期以「出口」作為核心概念，期望在城市生活中，為民眾打造一個可以暫時離開日常、安放情緒與回憶的出口。今年透過會員限定夜間場形式，深化台北捷運Go App 會員體驗，讓捷運不只是交通工具，更成為串聯音樂、文化與生活的城市平台。

