出口音樂節 親子同歡

二０二五出口音樂節十三日登場，今年首次移師兒童新樂園舉辦，台北市副市長李四川與市民一同感受音樂帶來的美好時光。李四川表示，出口音樂節已邁入第十五屆，用音樂陪伴大家，展現台北市獨有的藝術文化及城市活力。

出口音樂節首度在兒童新樂園舉辦，夜間園區格外閃耀亮眼，遊樂設施與舞台燈光交織出夢幻氛圍；表演嘉賓動力火車、香蕉哥哥、日本動畫《真珠美人魚》原唱梁世韻、創作歌手163braces，以及《我們的捷米》梁舒涵帶來許多耳熟能詳的歌曲，不僅喚起青春回憶，更讓不同世代在音樂中找到共鳴，打造城市嘉年華。

這次活動園區設有市集餐車，可使用捷運點折抵消費，台北捷運會員更享有獨家「消費滿百」可憑兌換券領取捷運點二十點的回饋優惠；還可使用捷運點現場抽多功能烘乾機、行李箱、義式咖啡機，會員熱烈參與。