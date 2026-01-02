出口順差破兆美元 顯示中國為不成熟的貿易強權



文/郭國興 (台灣韜略策進學會理事長、前東京大學大學院特任客座教授)

自全球化經濟風潮盛行以來，中國挾其廉價充沛勞力、規避環保成本、政府高額補貼以及產業集群效率，掀起「中國價格迷思」的旋風，所製造之出口產品席捲全球市場，殺得貿易對手國人仰馬翻，毫無招架之力。

2025年前11月，在承受 川普總統的對等關稅壓力下，中國製造業內捲的過剩產能，仍能藉由強勁的出口外溢，由美國轉向東協、歐洲及「一帶一路」的非洲市場，貿易順差首度突破1兆美元，創造人類經濟史上最大的順差紀錄，也超越了2024年的9921.5億美元。

中國政府對電動車、鋼鐵、太陽能板等產業的過度補貼，短期內雖達成扶持特定產業的崛起，但面對中國內地的需求疲軟，已造成產能過剩與嚴重內捲。長期來看，將阻礙資源的優化配置，損害中國自身的競爭力，且無法取信西方自由民主的貿易陣營。

中國正操控著權力貿易（Power Trade），利用全球出口第一、進口第二與貿易總值第一的貿易威權來擴大其政治與外交的影響力，以提升本身在國際間的權力強度。

龐大出口顯示中國必須藉由來自國外需求的外銷訂單，來消化龐大的產能過剩；大量進口意謂中國必須仰賴來自國外供應的能源和物料，以支撐強勁的工業製造。以上是弱點而非優勢，顯示中國身為一個「不成熟的貿易強權」（a premature trade superpower），且國內仍有許多挑戰待克服的發展中經濟。

中國傾銷補貼的低價產品，「以鄰為壑」所造成的鉅額貿易失衡，將讓美、歐等國無法承受，也勢必引發各國的貿易反制。