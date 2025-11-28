出口首破6千億美元 主計總處：AI商機台灣領先優勢

（中央社記者潘姿羽台北28日電）主計總處今天大幅上修2025年經濟成長率至7.37%，創15年來最佳水準。主計總處官員直言，台灣在人工智慧（AI）領域具有領先優勢，助攻今明年商品出口規模顯著擴增，分別達6249億美元、6644億美元，接連突破新高紀錄。

AI需求火熱，主計總處今天大幅上修2025年經濟成長率至7.37%，較8月預測數大增2.92個百分點，創金融海嘯以來、15年最佳紀錄；在高基期下，2026年經濟成長仍達3.54%。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰直言，大幅上修經濟成長的關鍵在於出口，光是下半年，商品出口上修377億美元，帶動整體輸出大幅成長，進而推動經濟成長。

主計總處最新預測，今明年商品出口規模分別為6249億美元、6644億美元，分別較預測數增加357億美元、623億美元。

蔡鈺泰說明，單看伺服器及其零件的出口金額，112年為323億美元，113年739億美元，114年前10月擴大至1350億美元，這部分基本上反映AI出口，可以看到，近年的成長速度相當可觀。

蔡鈺泰進一步指出，台灣在AI硬體確實存在領先優勢，可以提供比較高階、先進製程的晶片，這部分別的國家沒有。

蔡鈺泰說明，當然其他國家也在追趕，但以目前技術來看，若製程需要2奈米技術，基本上訂單就是在台灣，直到明年，台灣都有領先優勢；時間再往後看，雖然台積電於美國設廠，製程也會從4奈米推進至2奈米，不過時程還是比台灣慢，因為台灣技術會往前推進。

媒體關注主計總處對於AI泡沫化的看法，蔡鈺泰表示，雖然市場有所疑慮，但從主要雲端服務業者動態看來，他們持續擴大資本支出，建置資料中心提供算力，而建置算力需要台灣生產的伺服器或晶片，這是台灣出口暢旺的關鍵。

蔡鈺泰直言，4大雲端服務供應商的資本資出持續增加，營收、獲利也都是雙位數成長，顯見他們進行的投資確實有收入、也從中獲利；即便購買算力的業者可能還沒賺到錢，但業界普遍預期AI需求強勁，才會有上述現象存在。（編輯：楊凱翔）1141128