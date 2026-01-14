出售小額綠電遭業者批與民爭利 台電反駁

▲台電本月初宣布開賣小額綠電，主打「短期轉供、保證買得到」，但此舉卻讓由綠電業者批評「與民爭利」（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 台電本月初宣布開賣小額綠電，主打「短期轉供、保證買得到」，但此舉卻讓由綠電業者批評「與民爭利」，更稱獨佔市場的台電壟斷市場，轉售全民補貼的綠電已打亂市場。對此，台電反駁，所販售的綠電都是自身興建的光電、風電案場，且往年簽約量皆不超過1000萬度，相較去年整體綠電市場轉供量約58億度，占比約0.17%，數量相當少。



台電月初再次出售小額綠電，商品同樣有「日間型」、「全日型」2種方案可擇一購買。其中「日間型」為每度5.8元，主要鎖定約從上午7時營業至下午5時的用戶，以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配；「全日型」則為每度6元，鎖定營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，以光電、風電搭配媒合匹配。



但由綠電業者組成的再生能源商業同業公會批評，台電利用公營壟斷地位與民爭利，甚至靠政府補助打造虛假的綠電市場，嚴重破壞自由競爭的市場秩序。



對此，台電今（14）日反駁，小額綠電來自以南鹽光電、彰濱光電及離岸一期等自建光、風電案場所發綠電為標的，來源皆於台電官網綠電專區公開透明揭露。台電以此規劃推出「少量、短約」商品，補足市場缺口並降低進入門檻，協助議價能力較弱、需求量小的中小企業取得綠電。



其次，本次計畫售價定為每度5.8至6.3元，已略高於目前市場行情，並未以低價競爭，且合約最長僅 1 年，確保定價能隨市場行情滾動檢討，絕無破壞市場機制或打擊民間投資。



而依過去各年度總簽約量皆不超過1,000萬度，相較去年整體綠電市場轉供量約58億度，換算下來占比約0.17%，不足以撼動市場，也無違反公平交易嫌疑。

