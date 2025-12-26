出國一定要買伴手禮？他認為「回憶更重要」網掀兩派討論

出國玩你會買伴手禮嗎？年末許多民眾會利用特休安排出國旅遊，有網友分享，最近和家人飛日本旅遊，回程幾乎每個人手上都是大包小包的伴手禮，唯獨自己沒買什麼，讓原PO忍不住好奇「出國一定要買伴手禮嗎？」掀起討論。

有網友在論壇PTT以「出國一定要買伴手禮嗎？」為題發文，原PO表示，最近和家人到日本旅遊，回程幾乎每個人手上都是大包小包的伴手禮，種類也十分多元，唯獨自己沒買什麼東西，對此原PO坦言，雖然沒有什麼預算上的限制，但因為認為回憶更重要，所以整趟旅程以拍照為主，不過原PO也忍不住好奇其他網友的經驗談，「大家出國一定會帶伴手禮嗎？都買什麼比較多呢？」

廣告 廣告

對此不少網友坦言有買伴手禮的習慣「亞洲都會多少買一些吃的」、「多少買一些囉，沒要給人也可以自己吃」、「買啊，然後自己通通吃掉」、「會買，但只會買一點點」、「伴手禮是社交需求，連小孩都會買給他同學。當參與的團體多（同事、學校），簡單分享吃個甜點，大家開心就好」、「少少買一點回來自己吃也爽」、「出去旅行都會買，旅行就是為了花錢」。

也有另一派網友分享「很佩服買一大堆伴手禮送人的人，我自己東西買到位置都不夠了」、「我反而是去日本就不太買，大家各自都太常去了」、「不會，不想浪費行李箱空間」、「我覺得想吃再買，不然我之前都會把餅乾放到過期QQ」、「我都不太買，上次去九州買了一些餅乾回來，放茶水間同事們很快就銷光了，但我家的人不太吃」。

撰稿：吳怡萱





