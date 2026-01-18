出國不帶伴手禮給同事！網曝超現實原因 打死也不買

不少人出國旅遊時，習慣帶伴手禮給同事，近日有網友表示，以後出國打算直接在台灣買伴手禮，反正沒人會發現，也不用浪費行李空間，意外引發討論，不少人表示認同，指出同事未必會珍惜，加上現在台灣就能買到各國糖果和零食，直接網購可能比特地從國外扛回來更便宜，因此以後打死也不買了。

一名網友在社群平台Threads上分享，出國買給同事的伴手禮，以後都直接在台灣買就好，反正沒有人會發現，也不用為此浪費珍貴的行李托運額度。

貼文引起大批網友共鳴，不少人分享精心挑選禮物，卻不被珍惜的經驗。「真的不用特別買，之前很用心挑選小禮物給大家，結果同事離職的時候，甚至丟在桌上沒帶走」、「買回來的伴手禮被轉送給別人，以後打死都不買了」、「最近剛從沖繩回來，送了當地知名的餅乾給同事，卻被中年阿姨同事酸沒創意，還說台灣也買得到」。

另有網友則說，台灣現在很方便，很多日韓很夯的糖果餅乾都能買到，甚至透過網購平台訂購比從國外扛回來更便宜，真的沒必要浪費行李額度買回來。「在日本扛回來零食，發現台灣超商都有賣，瞬間不知道自己在忙什麼」、「從韓國首爾回來，在酷澎訂了韓國零食要分給同事，實際比價過，發現比在當地超市亂買還便宜」。

