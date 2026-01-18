出國不帶「伴手禮」給同事？網友狂喊：打死也不可能買

許多人出國總會買伴手禮給同事，不過近日有網友在Threads上表示「決定我以後出國要給同事的伴手禮，都要直接在臺灣買就好了，反正也沒人會發現，他們不值得佔據我珍貴的行李額度。」不少網友表示認同，認為同事也不一定會珍惜，甚至可以不必購買伴手禮。

許多網友認為出國玩不必帶伴手禮。（示意圖／unsplash）

貼文一出，引起許多上班族的共鳴並表示「其實真的不用買，我之前精心挑選了小禮物結果後來同事離職的時候，丟在桌上沒帶走。」、「之前都會買，現在幾乎都不買了」、「為什麼要給伴手禮，我從不買他們自己去玩啊！我又沒擋他們休假」、「我是越買越少，直到哪次就減量到直接不送了」、「發現買回來的伴手禮被轉送給別人，打死以後都不買了」。

也有網友認為可以買給感情好的同事，不需要全部都送伴手禮「我是只買給感情好的，或是請假期間幫忙代班的。」、「根本不用買同事的 但可以買給好朋友的，不然買回來就拿去賣」、「以前我也不會買，現在同事人蠻好也願意教，會互相幫忙，出國也會帶禮物回來，所以我現在都會買」。

有網友則認為現在許多國外的商品在台灣就買的到了，不必特別從國外帶回來，「以前我去新加坡買美珍香的肉乾回來要給同事，後來在飛機上太無聊，就吃光了，到台灣下飛機後，再去美珍香門市買給同事」、「有一次我去日本玩，不小心少買1包，那位同事人很好，是幫我代理的，要回去上班前跑去日本零食店，小心翼翼撕下中文說明。」、「我從首爾回來，然後在酷澎訂了韓國零食要給同事。」

