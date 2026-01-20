出國不想絕交必看！ 網議「八大雷旅伴行為」排行





一趟完美的旅行，合拍的「旅伴」比景點更重要！《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近六個月數據，揭曉「雷旅伴行為」聲量排行榜。數據顯示，「態度差、愛抱怨」是摧毀旅遊氣氛的榜首；而「不參與行前規劃」則引發 J 人（計畫型）與 P 人（彈性型）網友的大戰。專家提醒，行前溝通生活習慣與分工，才是守住友誼、享受旅程的關鍵。

聲量冠軍：態度差又愛嫌 「掃興鬼」讓美景瞬間失色

觀察網友討論，最讓人心累的不是迷路或下雨，而是旅伴的負能量：

抱怨連連： 網友最怕遇到「懶又愛嫌」的人，對行程、食物或天氣不斷潑冷水，讓精心規劃的領隊旅伴倍感壓力。

負面情緒： 動不動就不耐煩、擺臉色，導致整團氣氛僵持，網友直言：「這種人待在家最舒壓，別出來害人。」

計畫大戰：不參與行前準備 別拿「P 人」當擋箭牌

「不參與規劃」位居聲量第二，特別是在海外旅遊時，常成為爆發點：

甩手掌櫃： 有網友抱怨旅伴以「P 人個性」或「英文不好」為由，對交通、住宿與路線完全不查不問，到了現場卻又因狀況外而拖累進度。

分工建議： 討論區引發熱烈迴響，網友點評：「J 人如果不爽 P 人不計畫，一開始就別組隊」、「即便不規畫，至少也要負責訂餐廳或查評價，不能完全沒貢獻」。

同住考驗：生活習慣不合 「分房睡」成救命稻草

旅行中 24 小時的親密接觸，最考驗生活細節：

作息落差： 「早起晨跑派」與「熬夜追劇派」同住一室，往往雙方都難以放鬆。

睡眠干擾： 打呼、磨牙等生理習慣常成為衝突導火線。有經驗的網友分享：「懷疑對方會打呼，預訂時直接選兩房的房型，救了整趟旅程。」

網友熱議：八大雷旅伴行為排行

1.態度差、愛抱怨： 嫌東嫌西、潑冷水、情緒管理不佳。

2.不參與行前準備： 不查資料、不幫忙規劃，凡事只等現成。

3.生活習慣不合： 作息落差、打呼影響睡眠。

4.時間觀念不佳： 慣性遲到、賴床導致行程取消。

5.只想待在房間： 出國後拒絕出門，浪費旅遊時光。

6.消費模式不同： 對餐飲、交通支出預算落差大，難以同步。

7.金錢糾紛： 算帳不清、欠錢不還或斤斤計較。

8.瘋狂拍照/不拍照： 拍照花費過多時間，或完全不幫忙記錄。

想要擁有一場愉快的旅行，建議在出發前針對「行程分工、預算範圍、住宿偏好」達成共識。坦誠地討論彼此地雷，不僅能減少摩擦，也能讓彼此在享受美景時，真正擁有好心情。

