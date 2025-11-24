出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定

文／景點+ 張盈盈整理

第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…別擔心！這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！

圖 / MOOK玩什麼頻道，以下同

【語言救星】iPhone 內建翻譯功能直接上陣 相機一拍就能翻譯



不少旅客以為出國需要下載一堆翻譯 APP，其實 iPhone 自己就能搞定大部分情境。



▶ 相機即拍即翻譯，長輩也會用



只要打開相機、對準日文菜單或標誌，下方就會跳出可翻譯按鈕。按一下，全部文字立刻變中文，連金額都能自動換算成台幣。 不必切換 APP、不必重複拍照，方便度堪稱旅遊神器，長輩也能一秒上手。

【換匯神器】iPhone 手機計算機APP也能換匯（iOS18以上版本）

iPhone 計算機現在支援「幣值換算」，旅客只要選擇貨幣，就能即時看到折合台幣多少。 雖然仍會和實際匯率略有差距，但作為旅途中的參考非常實用，需要注意的是目前是iOS18以上版本才有的功能。

【航班資訊一鍵查】備忘錄還能變身「行程管家」





旅客經常收到密密麻麻的訂位信件，看得心很累。

提醒大家，其實 iPhone 的搜尋功能就能搞定。

主頁往下滑 → 搜尋航班號碼，立刻看到起飛、抵達、登機門、是否延誤等資訊，若貼到備忘錄，航班號會自動變成可點擊連結，此外，部分航空公司提供線上報到，旅客可將電子登機證加入 Apple Wallet，再也不用翻相簿找截圖。

【免費又好用】GPT 旅行翻譯 APP 成旅客必備





如果需要與當地人對話，文字翻譯可能不夠力，十分推薦的 GPT 旅行翻譯 APP 成為旅客間的新歡。



亮點如下：



1.語音翻譯精準又快速

2.畫面可翻轉，對方直接看到翻譯內容不會尷尬

3.支援相片與即時翻譯

4.支援超過 30 種語言

不少旅客表示，有了這款 APP，問路不再靠比手畫腳，溝通瞬間順暢許多。

【扛行李不怕了】Google Map 隱藏功能幫你找「電梯出口」



日本地鐵站樓梯之多，旅客直呼「拖著行李看到樓梯真的會哭」。

不過 Google Map 其實有一個許多人不知道的功能。



只要完成以下步驟：



輸入目的地



點右上角「…」



選「選項」



開啟「無障礙設施」



Google 就會自動規劃避開樓梯、有電梯可搭的路線。



雖然可能會繞遠一點，但省下的體力相當可觀。而在地鐵換乘方面，Google 也會顯示建議搭乘的「車廂位置」，讓旅客下車即可無痛轉線。

【日本超商也有折價券】SmartNews 成旅客省錢神器





許多人誤以為折價券只有百貨公司才有，事實上日本超商也能用。只要下載 SmartNews，將地區改為日本，就能看到大量折扣券，像是麥當勞、肯德基、吉野家、LAWSON、咖啡廳、餐廳多到滑不完，點進優惠券、出示條碼即可折價。重點是——完全不用註冊帳號。

【點數不浪費】日本 Ponta 點數可轉回台灣 OPENPOINT



景編特別提醒，旅客在日本消費時也能集點，而且回台灣還能繼續使用。



操作方式如下：



打開 OPENPOINT

點會員條碼

選「旅遊集點護照」

綁定日本 Ponta 卡



之後在 LAWSON、Bic Camera、Tomod’s 等店家消費，每 200 日圓可累積 1 點。 點數還可折抵消費，更能轉換成台灣 OPENPOINT 使用，不怕浪費。

善用手機APP，日本自由行更輕鬆



從翻譯、比價、折扣到導航，這些 APP 讓旅客在日本自由行時能更省力、更省錢、更省時間。



此外也建議，出國前先把手機功能設定好、下載必要 APP，旅程中就能專心享受美食、美景與購物，不再被語言與交通困住。

