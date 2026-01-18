出國不送伴手禮給同事！過來人曝「殘忍現實」：打死也不買

生活中心／朱祖儀報導

不少人出國會購買伴手禮。（示意圖／資料照）

不少人出國都會大肆採購，但你會準備伴手禮給同事嗎？一名網友就說，自己決定要給同事的伴手禮，都直接在台灣買就可以了，「他們不值得佔據我珍貴的行李額度。」不少人相當認同，並分享自己的經驗，直喊「打死以後都不買了！」

一名網友在Threads表示，決定以後出國要給同事的伴手禮，都直接在台灣買就好了，「反正也沒人會發現，他們不值得佔據我珍貴的行李額度。」文章曝光吸引19萬人瀏覽，還有超過3000多人點讚。

眾人紛紛表示，「其實真的不用買，我之前精心挑選了小禮物結果後來同事離職的時候，丟在桌上沒帶走，不然就是買吃的」、「為什麼要給伴手禮？我從不買，他們自己去玩啊！我又沒擋他們休假」、「我會直接不讓他們知道我出國，我一律都說回南部」、「發現買回來的伴手禮被轉送給別人，打死以後都不買了」、「我是越買越少，直到哪次就減量到直接不送了。」

不少人分享送伴手禮的慘痛經驗。（示意圖／資料照）

還有網友指出，網購比在當地買還便宜，台灣超商也有許多進口零食，「去了一趟韓國，回台用酷澎下單買伴手禮」、「我發現在日本扛回來零食的台灣7-11都有，滿頭問號不知道自己在忙什麼」、「我從首爾回來,然後在酷澎訂了韓國零食要給同事，其實比當地超市亂買還便宜」、「Costco和momo跟國外一樣價格。」

