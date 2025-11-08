出國交通機票因ITF、新航線「遊GO」優惠，不要錯過好康好時「機」！
國泰航空於2025 ITF 台北國際旅展，以「Ready to Fly」為主題推出眾多優惠，並有抽獎及互動體驗。（圖片由國泰航空提供）
【旅遊經 洪書瑱報導】
台北國際旅展ITF 昨(7)日起一連四天在台北南港展覽館登場，根據行政院人事總處核定的2026年行事曆，明(2026)年度將有9個3天以上的連續假期，可望將帶動一波強勁的輕旅行熱潮，想購買便宜機票的民眾，目前各家航空公司均推出相對優惠機會，另外，捷星航空於12月中旬將有新航線，欲規劃國外旅遊的民眾，真可說好康「機」不可失！
圖：台灣觀光協會提供
台灣虎航針對2026年夏季班表開賣及2025ITF台北國際旅展，推線上促銷的單程未稅價新台幣799元起的優惠價，讓虎迷們可以超前部署明年的假期。此外，至台灣虎航的旅展現場攤位出示旅展活動期間於台灣虎航官網的行程確認單，即有機會兌換台灣虎航2026桌曆等限量成交禮；另配合全民普發1萬元即將上路，凡是該筆行程確認單滿新台幣萬元以上，即有機會再兌換價值新台幣500元的回饋金，開賣期間即日起至11月10日晚間23:59止，搭乘期間：即日起至2026年10月24日止。
除了推出票價優惠外，配合旅展期間還享有購票加碼好康，如單筆金額超過新台幣1萬元，可至旅展的台灣虎航現場攤位出示行程確認單兌換新台幣500元的回饋金，現場民眾參與「虎運配配碰」就有機會抽中免費機票等超過7000份的豐富好禮，其他還有「尋章大冒險」、「超級虎利歐」等互動活動也有機會可獲得精美的限量好禮。
國泰航空在 ITF 旅展現場設置「一拍即飛」 AI 拍照體驗，讓民眾體驗拍攝 Q 版環遊世界打卡照。（圖片由國泰航空提供）
國泰航空今年在「2025 ITF 台北國際旅展」展館 ，以「Ready to Fly」為主題，攤位打造充滿飛行氛圍的特色展示空間，不僅將巨型 1:10 A350-1000 飛機模型搬進展場，更集結全球75 大熱門航點8折起優惠、Cathay Holidays 住宿里數三倍加碼、Cathay Shop 質感選物每30元一里等多重獨家禮遇。凡於現場累計消費滿 TWD15,000，即可參加抽獎活動，有機會獲得最高「萬元機票折抵金」等豐富好禮！
捷星日本航空12月18日將首航高雄—東京(成田)航線
另外，捷星日本航空正式確定今(2025)年12月18日將首航高雄—東京(成田)航線，預定每日來回各１個班次，為南台灣和日本旅客帶來便捷的服務。這條由捷星日本首次開航的高雄至成田航線，將採用空中巴士 A320型客機執飛，預計飛行時間約為3小時30分鐘。即日起開賣，單程最低票價2,998元起，且免收燃油附加費。除了票價利多之外，捷星航空並且於昨(7)日起舉辦開航紀念促銷活動。可透過官方網站、行動應用程式、客服中心等購買。
另外，還推出「Hello 東京特價」，高雄＝東京（成田）單程1,880元；台北（桃園）＝東京（成田）／大阪（關西） 單程1,880元，促銷時間今(7)10:00～11月13日（四）23:59，搭乘期間一、2025年12月18日～2026年3月28日（有部分除外期間）及 二、2025年11月21日～2026年3月28日（有部分除外期間），相關訊息可至官網(https://www.jetstar.com/tw/zh/deals)查詢！
以上圖片：各航空公司提供
