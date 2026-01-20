出國傳憾事！台籍遊客赴馬來西亞「這原因」意外身亡 觀光署出手了

即時中心／黃于庭報導

疫情後全球旅遊復甦，許多國人選擇出國遊玩。近日有名台灣女遊客，前往馬來西亞邦咯浮潛活動時，被發現失去意識漂浮在海面，現場導遊、船伕隨即將其拉上岸，不過經急救仍宣告不治。對此，我國觀光署今（20）日發聲，表示全案由馬來西亞方依規定調查中，已責請旅行社協助同行家屬辦理後續事宜。

根據當地媒體《星洲網》報導，當地警方證實，事故於18日中午12時許發生，地點位於邦咯島直落尼巴海灘、靠近珊瑚島（Pulau Giam）海域，當時死者與丈夫、2名孩子及其他遊客，在船夫和導遊的帶領下，進行浮潛活動。

事發當下，導遊及船伕發現該女遊客似乎失去意識，漂浮在海面上，雖馬上將其拉上岸，民防部隊人員到場，第一時間進行急救，發現其已經失去生命跡象，醫護人員隨即使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）進一步搶救，不幸的是仍回天乏術。

對此，觀光署回應，本團係台灣旅行社辦理赴馬來西亞團體旅遊（旅遊期間：1月16日至20日，共旅客16人及1名領隊人員），72歲的林姓女遊客於1月18日上午於行程失去意識，經急救無效死亡。由馬來西亞方依規定調查中。

觀光署指出，本團已投保旅行業責任保險，意外死亡500萬元，意外傷害醫療20萬。本署已責請旅行社協助同行家屬辦理後續事宜。

