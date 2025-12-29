出國像大冒險？她遊「這3個國家」嚇破膽 一票人點頭：台灣治安世界第4

生活中心／王文承報導

一名網友分享，她曾前往東南亞3個國家旅遊，因當地治安不佳，期間遇到一些突發狀況，讓她好奇究竟哪些國家出國時需要特別小心。（圖／機場公司提供）

台灣治安良好，經常受到外國人稱讚，不少民眾也熱衷出國旅遊。不過，到了人生地不熟的地方，難免需要提高警覺。一名網友分享，她曾前往東南亞3個國家旅遊，因當地治安不佳，期間遇到一些突發狀況，讓她好奇究竟哪些國家出國時需要特別小心，貼文曝光後，掀起網友熱議。

她遊這3國家嚇破膽 眾人點頭：台治安世界第4



一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，她曾造訪3個國家的城市，當地治安狀況不理想，讓她不得不把警覺心拉到200%。首先是菲律賓馬尼拉，她坦言出發前就知道當地相對危險，沒想到抵達後真的遇到匪徒敲詐，所幸她曾學過擒拿術，成功擊退對方。

第二個是柬埔寨金邊，原PO指出，出發前就看過網友提醒，當地可能發生持槍飛車搶劫，因此她在當地搭乘嘟嘟車時，全程緊抱著包包，幸好沒有發生任何意外。第三個則是越南胡志明市，因為網路與新聞經常報導飛車搶劫事件，尤其偏好搶奪iPhone，讓她一路保持高度警惕，所幸也未真的遇上搶案。

相較之下，原PO認為台灣與日本一樣，整體治安相當安全，也因此好奇詢問網友，大家出國旅遊時，會特別提高警覺的是哪些國家？

貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友點名「緬甸、美國、柬埔寨」、「中南美洲，一堆慶祝就拿機關槍往天空掃射的地方」、「日本跟美國吧，首相跟總統都被槍殺過」、「義大利，真的要全程戒備，有人接近就立刻小碎步離開」。

也有人直言，除了台灣之外，其他國家都必須提高警覺，「台灣治安屌打多數國家」、「非台灣的國家都要小心」、「只要出國就得警覺，除了日本好一點」。

事實上，根據全球資料庫網站《Numbeo》公布的全球最安全國家排名，在近150個國家與地區中，台灣排名第4，前三名分別為歐洲的安道爾侯國（Andorra）、阿拉伯聯合大公國以及卡達。

