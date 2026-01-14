出國先選遠的國家 作家分析2原因 全場點頭：老了再去日本

作家黃大米表示，她的旅行策略是優先安排較遠的國家，認為年輕時先完成遠程旅遊，比年紀大了後才遠行更能充分享受旅程，也能避免體力不足影響遊玩品質；她說，越遠的國家旅遊費用，通常會隨著時間越來越貴，因此趁現在出發，既能完成遠程旅行，也能節省開支，貼文曝光後，引發許多網友共鳴，多數人認同她的想法，甚至有人表示，日本等亞洲國家可留到年紀大再去。

黃大米於臉書發文指出，她出國旅行時會優先安排較遠的國家，如埃及、南美、南非等。她認為，長途飛行對年紀較大或體力不足的族群，會帶來挑戰，因此趁年輕先完成遠程旅遊，不僅能確保旅程不受限制，也能充分享受景點和各項活動，避免因年紀增長、體力下降而影響旅行品質。

黃大米表示，另一個考量是經濟因素，由於越遠的國家，旅遊費用隨時間上漲幅度越大，因此趁現在出發，不僅可以完成遠程旅遊，也是一種節省開支的方式。

黃大米建議，如有特別想去的國家，最好及早規劃，尤其目前國際旅行團費普遍上漲，提前安排可避免荷包大失血，若本身擅長搜尋優惠機票或自行規劃行程，也可彈性調整旅遊安排與預算。

貼文引發熱烈討論，許多人認同黃大米的觀點，「趁腳力、體力還行，先往遠方國度前進，日本、韓國、東南亞可以晚一點去」、「年輕時飛遠程，年紀大了再飛短程，拍照也更美」、「這個想法我也很認同」、「認同，年輕的時候去遠的，老了再去近的」、「日本、韓國、東南亞地區70歲再去也無妨」。

