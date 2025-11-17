出國免托福 4大學啟動全英語授課試辦計畫

▲教育部舉辦「大專校院學生雙語化學習計畫」記者會，宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 準備托福去國外進修恐要走入歷史？教育部啟動「EMI 免試托福試辦計畫」，在我國4所雙語全校型標竿大學─成大、台大、台師大、中山大內，修習一定比例的全英語授課，申請至合作美國大學就學，即可豁免托福成績，為全球第一個非英語母語國家獲美國頂尖大學採認EMI休克成果的國家。

教育部長鄭英耀表示，台北車站南陽街補習可能伴隨很多人的青春歲月，為了想要到美國進修，學生要投入大量額外時間準備托福等語言測驗，本次我國4所雙語標竿大學，與美國4名校—括亞利桑那州立大學（ASU）、紐約大學（NYU）、哥倫比亞大學教育學院（Teachers College）及馬里蘭大學（UMD），啟動「全英語授課（EMI）」，只要修讀一定比例課程，入學不再需要考托福。

鄭英耀說，我國是非英語系國家可以和美國名校完成認證，象徵我國雙語教育品質獲得國際認證。國內有些學者擔心如物理學、微積分，用中文上很多學生都聽不懂了，要是用英文難道不會更慘烈嗎？EMI正是希望用英語來學習專業，在每一次的報告、討論上，累積學生國際移動的能力；教育部會持續透過雙語計畫，開創學生跨國學習機會。

▲ 教育部長鄭英耀。（圖／記者李青縈攝）

成功大學機械工程學系大三學生洪啓善說，入學前就有留意到學校提供EMI課程，而自己有打算出國交換或是攻讀研究所，因此大部分選修課都是選擇英文授課。課程本身有難度，前期確實會比較跟不上進度，需要特別專注理解，但後來發現困難的並非英文本身，因為工程科目用的英文不艱澀，主要是如何理解課堂概念，以及不同老師的上課節奏。

教育部高等教育司司長廖高賢表示，學生修習一定比例的EMI課程可作為後續托福免試的依據，預計在明年2月執行互訪機制，確認課程品質，第一批總共有8個名額，未來不只可以用在研究所，大學、博士班等都適用；同時也會持續擴大美國適用學校。鄭英耀表示，未來將持續擴大將優先國內會朝向新增清華、政大、台科大3所全校型標竿大學。

