出國切忌幫人帶行李「親人也不行」他曝慘痛經歷：被海關帶走

多數民眾都知道出國不能幫別人帶行李，不過有網友提醒，就算是親人、朋友也不要幫忙，他日前從南韓仁川機場出境，讓家人把行李掛在他名下，沒想到竟被海關人員帶走，因為託運行李內有違禁品，經過一番搜查，原來是侄子的手槍玩具害的。

原PO日前在Threads發文表示，還是要提醒一下出國的人，不管是跟親人、愛人還是朋友出國，請不要幫別人帶行李，也不要為了行李額度，把不確定內容物的行李掛在自己名下。

原PO自認一向謹慎，沒想到竟在仁川機場被帶走，原因是託運行李內有違禁品，他起初一頭霧水，經過海關一番搜查，原來是侄子在樂天超市買的手槍玩具惹禍，讓他懊悔不已，「早知道就不幫他們一家掛行李了，我完全沒跟著他們，所以不知道他們買了這東西。」

原PO表示，檢查過程大約半小時，海關人員還拆封、拍照，讓他忍不住抱怨，「台灣海關應該要把侄子攔下，讓他學到一課。」

貼文曝光引發討論，網友紛紛留言，「千防萬防，防不了自己人」、「真的應該讓侄子一家人被帶去小房間的」、「之前從東京搭機回台，看到有人手提超重請路人幫忙，路人還真的答應。」

另外也有苦主提醒，把行李箱借別人，拿回來一定要再次檢查，他曾把手提行李箱借長輩用，對方在夾層內放水果刀，之後忘了出來，他沒發現就直接用，「過海關被攔下來翻行李說裡面有刀，我完全不知道，冷汗直流。」

