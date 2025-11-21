出國刷卡小心 選錯一鍵多付3%還沒回饋

▲團購名人提醒，出國刷卡如果不是選當地幣別，不但會被收額外的DCC手續費，海外刷卡回饋可能也拿不到。（圖／官方提供）

[NOWnews今日新聞]

台灣民眾近年瘋海外旅遊，但刷卡結帳時若一不小心選錯幣別，可能不但被多收費還拿不到海外刷卡回饋。團購電商名人486先生提醒，出國刷卡時務必選擇「當地幣別」結帳，避免遭收取DCC（動態貨幣轉換）手續費。

所謂DCC（Dynamic Currency Conversion，動態貨幣轉換），指的是商家或ATM直接將外幣金額依店家提供的匯率換算成信用卡的國內貨幣，看似方便，實際上匯率往往較差，而且會多出服務費，變成消費者吃虧。

廣告 廣告

486先生指出，以日本為例，刷卡機常出現「PAY IN JPY」與「PAY IN TWD」兩種選項，務必選「PAY IN JPY」才是使用當地幣別付款。如果畫面是顯示國旗、下方附上換算後的台幣金額，那通常就是DCC交易，要特別注意不要選到。

他說，無論是結帳畫面或紙本簽單，只要看到選擇幣別的選項，就一律挑選「當地貨幣」。若誤選台幣付款，不僅會額外被收1%至3%不等的DCC手續費，有些銀行還會因此不認列為「海外外幣消費」，導致海外刷卡回饋直接拿不到。

486先生也補充，目前依各方回報，只有VISA與MasterCard在海外交易時較常遇到DCC選擇畫面；美國運通（AMEX）與JCB則幾乎不會出現。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

豐原一家5口黃金詐騙命案！1年狂刷卡53次明細曝光 最大筆41萬元

放大普發一萬！蝦皮雙11購物加碼最高送6000、刷卡破萬回饋

台北國際旅展開搶！刷卡回饋最高破萬元 加碼抽環遊世界大獎