出國刷卡結帳小心手續費！達人呼籲「選當地幣別」：才符合回饋資格

出國刷卡結帳時別選錯幣別！知名家事達人486先生近日提醒，許多國人海外消費時，常在刷卡當下被詢問要以「當地幣別」或「新台幣（TWD）」結帳，他強烈建議「選當地幣別」，否則恐將被加收DCC（動態貨幣轉換）費用，甚至失去信用卡原有的海外回饋資格。

以日本為例，刷卡機上常出現「PAY IN JPY」與「PAY IN TWD」兩種選項，486先生提醒，應選「PAY IN JPY」才是正解。也有些商家刷卡機會顯示國旗與換算後金額，消費者千萬別被台幣數字吸引，應堅持選用當地貨幣結帳。

他指出，若不慎選擇台幣結帳，不僅可能被收取1%至3%不等的DCC手續費，更可能不符部分銀行對「海外消費」的認定，導致刷卡回饋失效，得不償失。

DCC（Dynamic Currency Conversion）是指刷卡時由商家端自動提供貨幣轉換功能，但多數情況下，其轉換匯率與手續費遠高於信用卡發卡銀行的內部結匯機制。

值得注意的是，根據486先生觀察，目前只有VISA與MasterCard信用卡會遇到DCC選項，美國運通（American Express）與JCB信用卡則不會跳出幣別選擇畫面。

