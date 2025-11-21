出國刷卡「2情境」要留意！誤觸1鍵恐噴5%手續費

生活中心／王靖慈報導

出國刷卡時，結帳如果跳出「台幣結帳」畫面要選嗎？團購電商名人「486先生」陳延昶近日提醒，民眾若到日本消費不小心按到台幣結帳，可能會被加收手續費，甚至失去信用卡原本的海外回饋資格，對此他也給出建議，並整理出2個日本刷卡會遇到的情形。





486先生整理日本刷卡的2種情形。（圖／民視新聞資料照）





486先生（陳延昶）創立「486團購」被人熟知，昨（20）日在個人網站的「大丈夫週記」上，稱看見過一名網友分享到日本刷卡時的經歷，發現自己被多收了5%的費用，因而抱怨。對此486先生解釋，這在國外非常常見，其是因為「DDC動態貨幣轉換」導致，他指在日本刷卡消費的當下，對方會詢問要用當地的幣別或台幣結帳，如果選台幣的話，就會被加收「DCC服務費」，甚至連海外回饋都有可能會直接消失，因此提醒民眾，切記要選「當地幣別」。

他也整理日本刷卡消費，如遇到以下兩種畫面時，一定要特別注意：

1. 刷卡機要你選擇幣別

像是在日本可能會顯示「PAY IN JRM」或「PAY IN TWD」，有些民眾看到台灣國旗太興奮就會急著按下去，結果回家看到帳單才驚覺被多收一筆費用，因此結帳要記的看清楚，選「PAY IN JPY」畫面，以日幣結帳。

2. 簽單上勾選支付幣別

這類型是刷卡後列印簽單讓你選擇支付幣別，這類型比較好分辨，只要記得勾選「當地幣別」就好，以免被多收 DCC 手續費。





486先生補充DCC手續費並無一定，可能1%至5%都有機會。（示意圖／翻攝自Pexels）





最後486先生補充到海外回饋的部分，有些銀行會規定「必須是外幣消費」才算，一旦選到台幣支付，等於回饋資格直接沒了。至於DCC手續費是多少？486 先生表示，「沒有一定」，有國外有1%至3%的狀況，以及去日本旅遊的網友的案例是多了約5%的費用，因此其中存在著不小的差異。

原文出處：出國刷卡多噴5%手續費？達人曝「1陷阱鍵」急按下：海外回饋全沒！

