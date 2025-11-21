出國刷卡1選項多付手續費！達人提醒：認清這顆「陷阱鍵」

近年來不少國人出國旅遊，但家事達人486先生提醒，商家刷卡的當下，會詢問要用當地的幣別或台幣結帳，建議大家，要選「當地幣別」，因為使用台幣結帳，會被多收取DCC（動態貨幣轉換）服務費，甚至海外刷卡回饋也可能直接掰。

486先生表示，以日本商家為例，刷卡機可能會顯示「PAY IN JPY」、「PAY IN TWD」兩種選擇，這時候選擇「PAY IN JPY」以當地幣別日幣計算；還有一種是顯示國旗，下方有換算過後的金額的。

他指出，如果是購物或列印簽單選擇支付幣別，這比較不容易搞混，就記得選擇當地幣別計算即可，不要選擇台灣TWD，以免被多收取DCC服務費。

486先生稱，若選擇了以台幣支付，可能就不適用信用卡的海外回饋，有些銀行比較嚴格，對於海外消費的認定是必須是「外幣消費」才算。一個不小心選錯，被多收服務費、連刷卡回饋都沒了。

所謂的DCC是指動態貨幣轉換（Dynamic currency conversion），這種金融服務，允許商家信用卡機或者自動櫃員機等在處理通過VISA或Master進行外幣交易時，直接將外幣轉換為信用卡的該國幣。至於DCC服務費是多少呢？486先生回應，沒有一定，看國外有1%-3%的都有。

他最後補充，目前根據各方反應回饋，只有VISA和Master信用卡會遇到DCC選擇狀況，美國運通和JCB不會。

