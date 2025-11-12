出國前先分手？她逛免稅店他看飛機 「機場分手術」拯救旅行感情危機
情侶一起旅行，往往被視為感情升溫的方式，卻也可能是導致裂痕的導火線。近日，社群媒體上流行起一項新策略，據英國旅遊專欄作家休奧利佛（Huw Oliver）首創稱為「機場分手術」（Airport Divorce），雖然「divorce」字面意思是「離婚」，但根據原創者說法，不是真的要分手，而是暫時「分開行動」，為即將展開的旅程預防潛在爭執，避免愛情在登機前就失速墜毀，成為情侶旅遊前的一種風潮。
根據《今日印度》（India Today）等外媒報導，奧利佛在《泰晤士報》（The Times）撰文分享，自己與未婚妻每次準備搭機出國，總因對機場節奏與習慣不同而爭執不斷。他偏好提早安頓，坐在窗邊觀察飛機起降；她則喜歡悠哉逛免稅店，甚至在登機口前仍閒晃。
為了解決這個問題，兩人達成共識：一過安檢後便各自分頭行動，約定在登機門集合。這項「假性分手」的策略，不僅挽救了彼此情緒，也讓旅行更順利。奧利佛幽默稱之為「機場分手術」，沒想到引發廣大共鳴，甚至連美國知名節目主持人凱莉蕊帕（Kelly Ripa）也在節目上笑說，自己也想對丈夫馬克康蘇洛斯（Mark Consuelos）施行這套。
不少網友表示感同身受。旅遊雖然令人期待，但機場卻是高壓場域，從排隊、安檢到登機，每一關都可能點燃情緒火苗。若兩人在節奏、準備或偏好上不一致，更容易造成爭執。研究也指出，旅行焦慮確實存在，尤其在繁忙的機場環境下，人的耐性與容忍度大幅下降。此時，若伴侶不合拍，極可能提前引爆衝突。
奧利佛強調，這並非真正的分手，而是讓彼此短暫分開喘息，給空間、保和諧，「就像航程一樣，我們仍在同一趟旅程上，只是中途保留一點距離。」
不過他也坦言，這招對於育有幼兒的家庭恐怕難以實行。但對於雙方都能獨立移動的情侶來說，機場分手術可能是一種聰明的情緒管理方式。總結來說，機場分手術為現代伴侶旅遊提供新思維：在共享旅程前，先給彼此一點「單飛」空間，再於登機前重新會合，或許能為整段旅途奠定更平和的基調。
