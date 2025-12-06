出國前先剪指甲？網友曝「關鍵原因」：超重要

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

不少民眾在出國前都會精心準備，不過近日有網友分享自己的「出國前必做清單」大轉變，從過去重視美甲、接睫毛，到現在最在意的竟是「指甲剪了沒」以及行李裡是否放了胃藥。她的更新版清單引發共鳴，不少人直呼「完全懂」。

不少民眾在出國前都會精心準備，不過近日有網友分享自己的「出國前必做清單」大轉變。（示意圖／Unsplash）

網友在Threads發文表示，以前出國前都會安排美甲和接睫毛，讓自己出國也能保持精緻。但她笑稱現在的重點已經不同，會先確認指甲是否修剪，甚至放棄做美甲，還要在行李中備妥胃藥。她也透露，胃藥在這趟旅程第一天就已經派上用場。

貼文一出立刻引發討論，許多網友大讚他的轉變，也分享自己的經驗，包括出國第一天指甲就斷、忘了剪指甲讓心情煩躁，甚至還有人因「黑指甲」問題不得不在國外緊急買指甲剪。

其中有人點出，剪指甲是怕出國時「自動查驗通關系統（e-Gate）」的指紋辨識按不下去。該系統開放給年滿10歲、身高120公分以上且持有效晶片護照的旅客使用，只要註冊後即可快速通關，但若指甲過長導致指腹無法完整貼平，可能讓辨識變得困難。

除了指甲之外，一票網友也點出「備藥」的重要性，紛紛分享自己出國經驗，表示胃藥、止瀉藥、感冒藥、萬用藥膏、OK繃等都非常實用。有網友直呼，「這次出國好險有帶胃散」，也有人說酵素、排便果凍是自己的必備品。

