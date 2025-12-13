出國前先被羞辱！「這3國護照」太弱勢…中國旅客點頭：想換成香港的

隨著所持護照的不同，不同國家都有不一樣的簽證規定。示意圖／取自免費圖庫pixabay

不少民眾都嚮往一趟「說走就走的旅行」，但並非每個國家的護照都能讓旅客達到這個願望。一名南非女子指出，南非護照在《亨利護照指數》（Henley Passport Index，HPI）中只排第51名，讓她每次出國都得承受冗長、昂貴又充滿不確定的簽證流程，迫使她優先選擇免簽國家，甚至表示若有機會，她也願意改用其他國家的護照，引發不少同樣持「弱勢護照」旅客的共鳴。

護照排名是隱形成本？出國前要先花破萬辦簽證

根據CNBC報導，現居新加坡、來自南非的艾利克斯（Alex）受訪時表示，他並非缺乏出國的經濟能力，但在依據護照持有人可免簽前往的國家與地區數量進行排名的《亨利護照指數》中，南非護照只排名第51名，在全球各國屬中段水準，讓他在規劃自由行或出差時都需要先面對繁瑣的簽證程序：「如果有人願意把另一個護照給我，或是給我的孩子，我會立刻接受。」

艾利克斯指出，他周遭許多持有「強勢護照」的朋友，往往無法理解弱勢護照持有人在出行前所需承受的金錢、時間與心理壓力，他以先前前往澳洲度假的經歷舉例表示，當時在出國前就被要求上傳近10年護照的每一頁資料，若是商務行程則申請簽證的流程則更讓人崩潰。

不僅如此，艾利克斯最近與伴侶計畫前往歐洲旅遊時，竟必須同時申請申根簽證與英國簽證，整個流程耗時長達6週，期間必須將護照繳交給簽證單位，且在審核完成前完全無法出國，也因此在安排行程上必須非常小心，對於需要經常出差的艾利克斯而言更是直接影響工作彈性。

臨時增加要求文件！財力證明成最大關卡

除了等待時間冗長，準備申請文件的過程也頗為難熬，艾利克斯表示，她有一次申請歐洲簽證時，直到抵達簽證中心後才被告知財力證明必須附上銀行蓋章，雖然她隨即前往多家銀行，卻沒有任何一家分行願意提供該服務。艾利克斯後來好不容易才找到一家銀行願意協助蓋章，但每一頁文件竟額外收取10美元（約313元新台幣）的費用。

此外，每次前往簽證中心也需支付50美元（約1567元新台幣）的手續費，艾利克斯粗估，為了這趟6天的義大利之旅，她與伴侶在簽證相關費用上就花了約600至700美元（約1.8萬至2.2萬元新台幣）。艾利克斯此後開始優先選擇免簽國家作為旅遊目的地：「如果只是度假1週卻得額外花上1000美元（約3.1萬元新台幣）辦簽證，差別真的非常大。」

中國旅客也認為持有中國護照出國旅遊時非常不方便。示意圖／取自免費圖庫pixabay

中國旅客共鳴：制度本身就不平等

持有中國護照的旅客莉莉（Lily）受訪時則表示，她曾在申請簽證時遇到態度傲慢的工作人員，還曾被對方詢問是否打算逾期停留等問題、被要求提供無犯罪紀錄證明，讓她感到被冒犯，被迫拖長申請時間，費用也因此增加：「這本身就是一個不平等的制度。」

莉莉表示，她在留學期間就曾因旅遊限制受阻，甚至因此不敢應徵需要頻繁國際出差的工作：「不只是辦簽證時的不尊重，連在邊境通關時都能感受到差別對待」。莉莉直言，長期的不便甚至讓她萌生申請香港護照的念頭，即使申請條件是必須在香港生活與工作滿7年，但還是比中國護照方便。

居住在新加坡的印度企業家羅伊（Pantha Roy）則透露，由於部分南美國家要求旅客詳細申報入境地點與交通方式，因此他過去規劃南美背包旅行時就必須提前幾個月準備。羅伊表示，他的歐洲朋友可以隨時訂購1週內出發的廉價航班、自由出國旅遊，反觀他只是想要進行短途行程，也必須提前約3個月安排簽證申請與等待核准，因此最終選擇放棄歐洲行程，改往其他地區旅遊。



