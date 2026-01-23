出國前少做這件事！意外可能拖垮全家 醫療費轉嫁更安心
財經中心／余國棟報導
出國旅遊最擔憂發生突發意外與疾病，醫療費用更可能成為旅途中最大的風險。為守護民眾旅程，國泰產險宣布，即日起針對日本及韓國，提供「住院醫療代墊服務」，成為目前業界唯一同時提供兩大熱門旅遊國家「住院醫療代墊服務」的產險公司。民眾只要投保國泰產險海外旅遊險，選擇「傷害醫療」及「海外突發疾病醫療」保障額度均達新台幣120萬元，且附加海外旅遊不便保險，若於旅遊日本或韓國期間因意外或疾病住院，經當地醫院同意第三方代墊時，可由合作夥伴「聯合國際救援公司」直接代墊住院醫療費用，協助旅客在異地面臨緊急狀況時，分擔解燃眉之急。
由於短期旅客無法享有旅遊地國民健康保險，必須全額自費，若再涉及手術或重症治療，費用更可能飆升至數十萬甚至百萬新台幣，如此龐大的支出，往往超出一般旅客的負荷能力，凸顯海外旅遊的潛在風險及高度不確定性。去（2025）年7月就發生一起案例，一名台灣旅客偕妻子與10歲兒子赴日本旅遊，第二天妻子突然因劇烈頭痛送醫急診，檢查確診為腦出血，需立即進行手術。短短數日間，住宿與醫療費用即高達 590萬日圓（約新台幣120萬元）；後續更因無法承受當地醫療費用，花費135萬台幣搭乘醫療專機返台。
過往旅客往往需先自掏腰包支付龐大醫療費用，並承受語言溝通與匯款上的困難；如今只要透過24小時海外急難救助專線通報，確認保單符合「住院醫療代墊服務」資格，並完成簽署「海外醫療費用代墊同意書」及「理賠申請書」後，即可立即啟動代墊程序，由國泰產險委託合作夥伴「聯合國際救援公司」直接代墊住院醫療費用。代墊額度依保障額度而定，最高可達6.3萬美元（約新台幣200萬元）。
近年國人熱愛赴日本、韓國旅遊，國泰產險因此將該服務擴及日本、韓國，希望讓赴日、韓遊玩的旅客在異地面臨緊急狀況時，無需先行支付現金，也不必煩惱繁瑣流程，能安心專注於治療，讓旅程更添保障。民眾出國前務必購買完善的海外旅遊保險保障，透過保險轉嫁風險，若再加上「住院醫療代墊服務」，更能安心飛出去。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
國際／通膨數據穩格陵蘭降溫！AI回魂Meta暴漲5% 美日韓股市同步走強
台股盤前／地緣政治降溫！AI信心回魂美股連兩紅 台股今早拚延續多頭
景氣亮黃紅燈還不夠 國人對2026台股的真實心聲曝光！
AI後市吃下定心丸！台積電開示後 台股最猛5檔是它們
其他人也在看
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 14 小時前 ・ 4則留言
快訊／財報掀牌出事！美股開盤「這科技大廠」暴跌14％
今（23）日美股有重要數據，衡量景氣的PMI、密大消費者信心指數將在盤中登場。另外，科技大廠英特爾（Intel）的財報，營收雖好，但對未來財測低於市場預期不少，執行長也坦言公司陷入頹勢；另外，生活用品製造商寶僑（Procter & Gamble，P&G）評級被投行調高，可留意後續走勢。今日美股開盤，英特爾一度下跌超過14％。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
記憶體4虎出閘不同調！力積電南亞科翻黑走疲... 分析師：先觀望
遭打入禁閉的記憶體股陸續出關，今（23）日南亞科（2408）、力積電（6770）早盤由紅翻黑，力積電一度挫跌逾7%，截至上午9時30分，爆出逾10萬張大量，暫報59.4元。威剛（3260）和晶豪科（3006）則維持紅盤，但漲幅稍有收斂。分析師表示，較穩健的做法先觀望三天左右，待籌碼穩定再進場為宜。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 6則留言
全因老總一句話！電子大廠「股價剛創26年新高」臉綠翻車 股價跳空淪唯一跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（22）日開高震盪，終場大漲499.71點，以31,746.08點作收，漲幅1.60%，成交金額7924.61億元，本日僅有1檔個...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 22則留言
出關慘遇賣壓！外資回收南亞科、晶豪科66億 「這檔重摔8%」股民怨：比我頭上還綠
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（23）日開盤上漲42.69點至31,788.77點，最高一度高漲296.36點至32,042.44點，終場收在31,961.51點，漲215.4...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3則留言
強化機器人布局！國家隊重砸9.1億建倉鴻海 「這檔」飆3根漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（21）日開低走疲，終場收在31,246.37點，跌513.62點、跌幅1.62%。據「玩股網」統計，觀察八大公股近昨日買...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
川普關稅又改口 外資認錯台股再刷新高/聯發科久違開大燈 千金氣勢全場嗨/上班族年後不忍了 留才得加薪18%｜Yahoo財經掃描
美國總統川普取消歐洲關稅帶動，再加上數據顯示經濟仍具韌性，資金回流科技與風險性資產，帶動美股四大指數全面走揚，道瓊上漲0.63%、標普500指數漲0.55%、那斯達克漲0.91%、費城半導體指數漲0.16%。科技巨頭延續多頭氣氛，特斯拉受自駕計程車題材推升走揚4.15%，Meta也在華爾街研究報告力挺下大漲5.66%，輝達則再度受惠「AI基礎建設長線趨勢」論述支撐，小漲0.91%；台積電ADR也同步走揚0.38%，半導體族群維持穩健偏多格局。亞股方面普遍走揚，日股上漲0.29%，韓股走強，盤中再度突破5千點，尾盤漲幅收斂，但仍守住歷史高位，收漲37.54點；港股走強、上證指數也收漲，市場延續偏多氛圍。 回到台股，今（23）日早盤一度站上32,042.44點再寫新高，終場上漲215.43點、收31,961.51點續創收盤新高，成交金額7,959.09億元，周線收連五紅；權王台積電(2330)上漲10元穩盤撐場，電子股仍是主攻方向，千金股則由聯發科(2454)亮燈領軍增添人氣，機器人與低軌衛星等族群輪動接棒，帶動盤面買氣延續，推升大盤續守高檔震盪格局。Yahoo財經編輯室 ・ 10 小時前 ・ 8則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 4則留言
聯發科發爐！00929問鼎20元大關 今年績效狠甩0056、00878
IC 設計一哥聯發科（2454）強攻漲停，高股息 ETF 族群也像「挖到黃金」。其中，重壓科技股的復華台灣科技優息（00929）今（23）日盤中一度觸及 19.97 元，距離20 元整數大關僅剩一跳之遙，這也是00929繼2024年7月以來，睽違一年半首度挑戰20元。Yahoo股市 ・ 15 小時前 ・ 7則留言
陽明海運總座換血 30年老將李明輝接兵符
陽明海運（2609）今（23）日召開第410次董事會通過總經理人事案，現任白崑榮總經理申請退休，總經理一職由資歷近30年的資深老將，陽明海運李明輝業務長暨資深協理自2026年2月10日起接任。Yahoo股市 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 15則留言
威剛繳出怪物成績單 2025稅前EPS達31.45元
[NOWnews今日新聞]記憶體模組廠威剛23日公告2025年全年稅前獲利達102.48億元、年增1.71倍，若以目前股本32.58億元推算，全年每股稅前獲利達31.45元，等同一年賺超過3個股本。威...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發表留言
注意股暴增23檔拉警報！台股新二哥、南亞科衝太兇被盯 玻纖布指標「6天猛漲42%」同遭點名
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（22）日止跌強彈，以31,371.13點開出後，跳空飆漲逾600點，終場加權指數上漲499.71點、漲幅1.6%，收在31,746.08點。...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
股票一拆十！大研生醫飆連4漲停量增破8萬張 與「這2檔」登量價雙增王
[FTNN新聞網]財經中心／台北報導食品股、保健食品廠商大研生醫*（7780）股票在完成一拆十，於19日恢復上市買賣後，受惠於去年12月合併營收達1.83億元，創同期...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
格陵蘭問題有解！美股道瓊大漲588點
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）21日於瑞士達沃斯世界經濟論壇上，表明不會動用武力奪取格陵蘭，之後又在與北約（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）會晤後宣布，已針...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 101則留言
光寶科溢價19%收購宇智網通 雙雙亮燈爆13萬張排隊搶買
光寶科（2301）21日召開重訊記者會宣布，將以每股現金新台幣54元、溢價19%，公開收購網通廠宇智（6470）已發行普通股，最高吃下100%股權。消息一出，市場反應熱烈，宇智今（22）日股價開盤即跳空直奔49.85元漲停價，盤中更湧現逾12萬張買單排隊等買；收購方光寶科同步狂歡，開盤後買盤快速湧入，半小時即強勢亮燈在177元，有1.6萬張買單高掛，成為盤面焦點。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
遺贈稅大修改 死前2年贈與財產只能對受贈人課
財政部22日依憲法法庭113年憲判字第11號判決意旨，預告最新的遺產及贈與稅法修法草案，將遺產稅納稅義務人的範圍擴大。針對「死亡前 2 年贈與」的財產，國稅局會按比例計算這部分增加的稅額，直接以「各受贈人」為納稅義務人發單課徵。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言