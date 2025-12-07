出國前必做1事 過來人揭慘痛經驗：入境一直卡關

一名女子分享，過去出國前一定會做美甲、接睫毛，把外表維持在最好狀態，但隨著年紀增長，她更在意旅途中的舒適度及便利性，因此不再做美甲，反而會在出發前把指甲修剪整齊，備好胃藥，貼文曝光引起共鳴，不少人也說出發前會剪指甲，維持手部乾淨、整潔，其中一名女網友也表示，曾因做了過長的美甲，在自動通關時頻頻卡關，遲遲無法入境。

原PO近日於Threads發文指出，以往出國前一定會預約美甲、接睫毛，但隨著心態轉變，如今她更重視旅途中的舒適與便利，現在出國前有兩大必備流程，就是先把指甲剪乾淨，確認胃藥確實放進行李，強調比起外表完美，更希望旅程中不會因小狀況而壞了興致。

貼文曝光後引發共鳴，不少網友表示手部乾淨整齊確實很重要，出國前都會特別修剪指甲，其中一名女網友也分享自身經驗說，過去曾做美甲出國，結果因指甲太長，自動通關時反而頻頻卡關，讓她之後乾脆不再做美甲，出國前也會刻意將指甲修短，好讓行程順利。

網友紛紛留言，「指甲真的很重要，我出國久一點，就很驚慌」、「非常重要，我也曾在國外買指甲剪」、「我出國前也會剪指甲，比較安心」。

此外，藥品也是網友認為出遊準備行李時不可忽視的一環，因旅途最容易遇到腸胃不適，因此胃藥、止瀉藥、腸胃保健食品是必備。

