出國前必拍「2救命照」！機師太太公開神秘條碼 護照遺失也能快速補辦

海外遺失護照向來是旅客最擔心的突發狀況之一，不僅影響返國行程，補辦證件也可能耗費數日時間。近期就有旅遊Vlogger在社群平台分享實用建議，提醒民眾出國前只要完成兩項簡單準備，就能在護照不慎遺失時，大幅減輕後續處理壓力。

「Travel Tips by Laurie」表示，自己長期觀察旅客在海外補辦護照的經驗，發現多數人卡關的原因，在於無法即時提供足夠身分佐證，建議先拍照傳給親友，或是拍下內頁條碼（示意圖／外交部提供）

旅遊Vlogger、同時也是一名航空機師的配偶「Travel Tips by Laurie」表示，自己長期觀察旅客在海外補辦護照的經驗，發現多數人卡關的原因，在於無法即時提供足夠身分佐證。她建議，第一步應先拍下護照資料頁的清晰照片，包含個人照片、姓名與出生資訊，這些都是官方單位核對身分的重要依據。

此外，她也提醒，相關檔案不宜只存於手機內，最好事先寄送給親友或存放於電子郵件帳戶中，一旦手機遺失或無法使用，仍能迅速取得資料備用。

至於第二個準備重點，則是拍攝護照封底內側的條碼。Laurie指出，該條碼需透過專業設備才能讀取，一般人無法隨意存取內容，反而能在緊急狀況下，協助機場或政府單位快速確認旅客身分，加快補發流程。

根據過去統計，護照遺失曾占海外急難救助案件六成以上，即便近年晶片護照普及後，報失情形已有所下降，但每年仍有約2萬本護照在國內外被通報遺失。（示意圖／資料照）

根據過去統計，護照遺失曾占海外急難救助案件六成以上，即便近年晶片護照普及後，報失情形已有所下降，但每年仍有約2萬本護照在國內外被通報遺失，部分甚至遭不法利用。相關單位也因此建置即時通報機制，並呼籲旅客，出國前的基本準備，仍是降低風險最關鍵的一環。

